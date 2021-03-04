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Survivor gönüllülerde yer alan Steven kimdir, nereli ve kaç yaşında? Steven Salam hayatı

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yeni sezonda da hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden renkli yarışmalar ve heyecanlı yarışmacılarla ekrana çıkan yarışma programı sevilerek takip ediliyor. Yarışmacılar da merak konusu olmaya devam ediyor. Merak edilen yarışmacılardan biri ise Steven Salam oldu. Peki Steven Salam kimdir? İşte detaylar...

04 Mart 2021 Perşembe 15:06
Survivor gönüllülerde yer alan Steven kimdir, nereli ve kaç yaşında? Steven Salam hayatı
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Survivor Steven Salam

Steven, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya gelmiştir. 2011 senesinde ise Türkiye’ye gelmiştir. Steven, lise öğrenimini ve üniversite öğrenimini Türkiye’de almıştır. Geçen sene Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun olan Steven Spor Bilimleri Fakültesi’nde futbol antrenörlüğü okumuştur. Aynı zamanda amatör olarak futbol oynamıştır. Salam, geçtiğimiz sene İzmir Karayollarıspor’da futbol oynamış ve 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e çıkmıştır.

Steven, Survivor’a yarışmayı çok sevdiği için katıldığını dile getirmişti. İkinci neden olarak da ilgi çekici olduğunu söylemişti. Kongo’daki hayatının Survivor ile benzediğini dile getiren yarışmacı adanın şartlarına kolay adapte olacağını da dile getirdi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:06
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SurvivorTv8StevenSalam
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