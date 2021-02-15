İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Survivor yarışmacıları ise programı takip eden kişiler tarafından merak ediliyor. Merak edilen isimlerden bir tanesi de gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu. Survivor takipçileri, Aleyna Kalaycıoğlu’nun kim olduğunu ve yaşını merak ediyor. İşte Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili bilgiler...

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:51
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
Takip Et:

TV8’de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor programı tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden çekişmeli oyunlara sahne olan program, yarışmacıların gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Performansı dikkat çeken isimlerden bir tanesi de, gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu. Survivor’ı takip eden izleyiciler, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatını araştırıyor. Aleyna Kalaycıoğlu’nun yaşını ve hayatını merak eden izleyiciler, bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı...

Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı ile ilgili bilgiler

1998 senesinde Bursa’da hayata gözlerini açan Aleyna, çocukluğunu Yalova’da geçirdi. Anne ve babasının ayrılmasının ardından annesiyle yaşamaya başlayan Aleyna, annesi ve kardeşiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Çocukluğundan itibaren voleybola ve dil eğitimine önem veren Aleyna, aldığı dil eğitimi sayesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Aynı zamanda voleybolda da kendini geliştiren Kalaycıoğlu, 10 yıldır voleybol oynuyor.



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorGönüllülerAleyna KalaycıoğluTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda
Güldür Güldür Show bu sezon final mi yapacak?
Güldür Güldür Show bu sezon final mi yapacak?
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın oyuncuları kimler?
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın oyuncuları kimler?

Popüler Haberler

ING Bank ‘tan 3 ay ertelemeli 15.000 TL kredi ve başvuru koşulları
Bankalardan kredi borcu olanlara müjde! Yapılandırma fırsatı geldi!
Yasak Elma dizisinin Aysel’i Vildan Vatansever kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisinin Cemal’i Mustafa Uğurlu kimdir?
2021 yılı bedelli ve dövizle askerlik ücretleri ne kadar oldu? Kimler ne kadar ücret ödeyecek?
Kardeşlerim dizisi jenerik müziği dinleyenlerden tam not aldı!
SGK Emeklilik DYS Evrak Takibi
Esnafa verilen kira ve fatura hibe desteği nasıl alınır?
Restoran ve Kafelere destek müjdesi! Cumhurbaşkanı duyurdu!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisindeki Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
2021 Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Sahte bilet nasıl anlaşılır? 2021 Milli Piyango bilet fiyatları
Gül ve Düşün kitabı yazarı kimdir? Çocuk kitabında yüz kızartıcı ifadeler için MEB'den açıklama
Seslendirme yaparak ne kadar para kazanılır? 2021 Seslendirme çeşitleri
Sağlık Bakanlığı atama KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihler belli oldu mu?
Kırmızı Oda Fedai Kimdir? Nazlı’nın Eşi
2021 MSB Astsubay alımı başvuru kılavuzu yayımlandı!
AÖF 2021 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
Yasak Elma Şahika Ölecek mi? Nesrin Cavadzade Ayrılıyor mı?
Sadakatsiz dizisi Suna kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisinin seti nerede? Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekilecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.