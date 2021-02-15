Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı

Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı ile ilgili bilgiler

’de yayınlanan ve ilgiyle takip edilenprogramı tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden çekişmeli oyunlara sahne olan program, yarışmacıların gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Performansı dikkat çeken isimlerden bir tanesi de,takımında yer alan. Survivor’ı takip eden izleyiciler, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatını araştırıyor. Aleyna Kalaycıoğlu’nun yaşını ve hayatını merak eden izleyiciler, bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı...

1998 senesinde Bursa’da hayata gözlerini açan Aleyna, çocukluğunu Yalova’da geçirdi. Anne ve babasının ayrılmasının ardından annesiyle yaşamaya başlayan Aleyna, annesi ve kardeşiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Çocukluğundan itibaren voleybola ve dil eğitimine önem veren Aleyna, aldığı dil eğitimi sayesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Aynı zamanda voleybolda da kendini geliştiren Kalaycıoğlu, 10 yıldır voleybol oynuyor.