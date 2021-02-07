Survivor Gonca sakatlığı ne, durumu nasıl? Gonca diskalifiye olacak mı, yarışmadan ayrılacak mı?

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın dün yayınlanan yeni bölümünde Gonca’nın sakatlığı gündem oldu. Dokunulmazlık oyunu sırasında havuz engelinde sakatlanan Gonca herkesi korkuttu.

Son bölümlerde yarışmacıların sık sık sakatlanması ve bazı yarışmacıların sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılmaları, Gonca’nın da yarışmadan ayrılabileceğini gündeme getirdi. Su parkurunda belinden sakatlanan Gonca su içerisinde doktorlar eşliğinde çıkarıldı. Sakatlanan Gonca gözyaşları içerisinde dışarı alındı.

Survivor Gonca diskalifiye mi oldu?

Survivor 2021 sezonunda yaşanan sakatlıklar giderek artıyor. Bu sezon yarışmada en çok sakatlık yaşanan sezon olarak öne çıktı. Sakatlanan yarışmacıların yapılan kontrollerinin ardından yarışmaya devam edip edemeyeceğine karar veriliyor.

Son olarak Gonca’nın sakatlığı gündeme geldi. Ancak henüz diskalifiye gibi bir durum söz konusu değil. Ancak gelen bilgiler Gonca’nın yarışmaya devam edeceği yönünde oldu.

Survivor Gonca kimdir?

Yarışmaya yedeklerden katılan Gonca Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO bölümünde eğitim almıştır. 32 yaşında olan Gonca, beden eğitimi öğretmeni olup aynı zamanda pilates eğitmendir. 177 cm boyunda ve 64 kilo olan Gonca yarışmaya sonrada katılsa da performansıyla dikkatleri çekmeyi başardı.