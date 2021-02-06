Survivor Gonca bu akşam diskalifiye mi oluyor? Gonca'nın sakatlığı ne, uzun sürecek mi?

Survivor yarışmasında bir isim daha mı diskalifiye olarak elenecek? Yarışmada bu sene; Cemal, Meryem ve Emin sakatlıklarından dolayı diskalifiye olmuşlardı. Sakatlığından dolayı diskalifiye olan isimlere Gonca da mı dahil olacak?

Survivor Gonca diskalifiye mi olacak?

Survivor 2021’de yarışmacılar artarda sakatlık yaşıyorlar. Sakatlık, bu sene ki yarışmacıların korkulu rüyası haline geldi. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde yeni bir sakatlık daha yaşanacak.

Survivor’a yeni katılan yarışmacı Gonca, havuz parkurundayken havuza düştüğü anda belinden ciddi olarak sakatlanacak. Gonca sakatlığından dolayı diskalifiye olacak mı olmayacak mı bu akşam yayınlanacak bölümde netleşecek.