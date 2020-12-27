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Survivor fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Ekranların bunca yıldır merakla ve heyecanla izlenen uzun soluklu yarışması Survivor için yeni yılda yayın tarihi açıklanmıştı. Henüz yarışmacı olacak isimlerden çok azı belirli olduğu için izleyiciler fragmanın ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Bu konu hakkında Ilıcalı tarafından O Ses Türkiye yarışması Yılbaşı Özel programında Survivor 2021 fragmanının yayınlanacağı açıklaması geldi.

27 Aralık 2020 Pazar 16:25
Survivor fragmanı ne zaman yayınlanacak?
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Survivor fragmanı yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?

Her yıl yayınlanan ve TV8’in merakla beklenen yarışması Survivor ne zaman yayına başlayacak sorusu oldukça merak ediliyordu. İlk bölüme sayılı günlerin kaldığı bu günlerde fragman merak ediliyor. Yarışmacılar hakkında net bir liste henüz duyurulmamıştı. Belli olan bazı isimler dışında yarışmacı kadrosu henüz belli değildi. İşte bu yüzden seyirciler, yayınlanacak olan fragmanı dört gözle beklemektedir. Belirli olan isimlerden bazıları Cemal Hünal ve Batuhan Karacakaya’dır. Diğer yarışmacıların tamamen sürpriz olacağı yarışma için izleyiciler fragmanın gelmesini bekliyor. 

Fragman yayınlandı mı?

Yayınlanmasına çok az bir süre kalmış olan Survivor programı için yayın tarihi açıklandı. 9 Ocak 2021’de yayına başlayacak olan programın fragmanının yayınlanacağı tarih merakla bekleniyor. Acun Ilıcalı O Ses Türkiye programının Yılbaşı Özel yayınında Survivor 2021’in fragmanının yayınlanacağını söyledi.



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:25
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Tv8Acun IlıcalıO Ses Türkiye
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