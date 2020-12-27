Survivor fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Survivor fragmanı yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?

Fragman yayınlandı mı?

Her yıl yayınlanan ve’in merakla beklenen yarışması Survivor ne zaman yayına başlayacak sorusu oldukça merak ediliyordu. İlk bölüme sayılı günlerin kaldığı bu günlerde fragman merak ediliyor. Yarışmacılar hakkında net bir liste henüz duyurulmamıştı. Belli olan bazı isimler dışında yarışmacı kadrosu henüz belli değildi. İşte bu yüzden seyirciler, yayınlanacak olan fragmanı dört gözle beklemektedir. Belirli olan isimlerden bazıları Cemal Hünal ve Batuhan Karacakaya’dır. Diğer yarışmacıların tamamen sürpriz olacağı yarışma için izleyiciler fragmanın gelmesini bekliyor.

Yayınlanmasına çok az bir süre kalmış olan Survivor programı için yayın tarihi açıklandı. 9 Ocak 2021’de yayına başlayacak olan programın fragmanının yayınlanacağı tarih merakla bekleniyor. Acun Ilıcalı O Ses Türkiye programının Yılbaşı Özel yayınında Survivor 2021’in fragmanının yayınlanacağını söyledi.

