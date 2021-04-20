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Survivor Extra sunucu Furkan Dede kovuldu mu, neden yok?

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'dan sonra yayınlanan Survivor Ekstra'da şok bir ayrılık yaşandı. Başarılı sunucu Furkan Dede'nin program ile olan birlikteliğine son verildi. Furkan Dede neden Survivor Ekstra'dan ayrıldı? İşte detaylar...

20 Nisan 2021 Salı 22:12
Survivor Extra sunucu Furkan Dede kovuldu mu, neden yok?
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Ekranların büyük ilgi ile izlenen programı Survivor'dan sonra yayınlanan Survivor Ekstra'da sunucu ve yorumcu olarak yer alan Furkan Dede'nin programda yer almaması seyirciler tarafından oldukça merak edildi. Furkan Dede neden Survivor Ekstra'da yok? İşte detaylar...

Furkan Dede Survivor Ekstra'da neden yer almıyor?

İddialara göre Furkan Dede'nin sunuculuk işine son verildi. Başarılı sunucu Furkan Dede'nin yerine Survivor Ekstra'da yorumculuk yapan Murat Özarı getirildi.

Furkan Dede kimdir?

1986'da İstanbul'da doğan Furkan Dede,Show Tv'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu " Var Mısın Yok" Musun" ismli program ile tanındı. Yarışmada yaptığı yorumlar ile tepki görse de adından söz ettirmeyi başaran isim yarışmadan 100 bin TL ödül ile ayrıldı.

Dede buradna kazandığı ödül ile ticarete atıltı ancak umduğu başarıyı yakalayamadı. Ardından 2010'da Acun Ilıcalı'nın hazırladığı "Var Mısın Yok Musun" yarışmacılarından seçilen Survivor Panama: Kızlar Erkekler Yarışmasına dahil oldu. 2013'de Acun Ilıcalı ile tekrar bir araya gelen Dede, TV8 ekranlarında "Oynat Bakalım" adlı eğlenceli video programında sunuculuk yaptı.

Dede 2015 senesinde Sinek 2'li programında sunuculuk yaptı.Ardından Survivor yarışmasının ekranlarda olduğu dönemlerde TV8 ve TV8,5 ekranlarında ortak yayınlanan " Survivor Ekstra" programında yorumcu olarak yer aldı.




Son Güncelleme: 20.04.2021 22:12
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Furkan DedeSurvivorEkstra
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