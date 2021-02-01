Survivor Emin Günenç neden elendi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın güçlü yarışmacılarından Emin Günen adaya veda etti. Dizinde kırıklar meydana gelen yarışacının daha fazla adada kalamayacağı açıklandı. Survivor'da yıllardır yarışmacıların doktorluğu yapan Metin Kuş, gönüüler takımıyla yaptığı konuşamada Emin'in daha fazla devam edemeyeceğini söyledi.

Yarışma sırasında sakatlanan yarışmacının dizinde kırıklar medyana gelmişti. Günenç, 3 yıl boyunca Survivor'a katılmak istemişti. Katıldığı yıl ise ne yazık ki sakatlık geçirdi. Günenç'in dizinde plato kırığı olduğu ve bu kırıkların iyileşmesinin 1 ay sürdüğü söylendi. Günenç'in 1 ay boyunca hiçbir aktivite yapmaması gerekiyor. Yarışmaya devam etmesi durumunda sakatlığın ilerleyeceği ve ömür boyu kalacak olan bir sakatlığa sebep olabileceği de söylendi.