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Survivor Emin diskalifiye oldu mu, olacak mı? Emin'in sakatlığı ne?

Survivor'ın yeni bölümünde neler olacağı büyük bir merak konusu oldu. Yaşadığı sakatlıktan dolayı Emin diskalifiye mi edilecek? Tüm detaylar haberimizde..

31 Ocak 2021 Pazar 20:11
Survivor Emin diskalifiye oldu mu, olacak mı? Emin'in sakatlığı ne?
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Uzun zamandır Survivor yarışmacısı olan Emin’in yaşadığı sakatlık nedeni ile diskalifiye edilip edilmeyeceği konuşuluyor. Peki Emin diskalifiye olacak mı?

SURVIVOR EMİN DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?

Büyük bir ilgi ile izlenen Tv8’in yarışması Survivor’da Emin’in diskalifiye edilip edilemeyeceği tartışma konusu oldu. Gönüllüler takımında yer alan Emin’in durumu oldukça merak edildi. Yayınlanan yeni fragmanda Dr. Metin Kuş bir yarışmacının sağlık sorunlarının olduğunu söylüyor. Gönüllüler takımının üzgün halleri de oldukça dikkat çekti. 

İhsan Tarkan bu konu ile ilgili ‘ Kimden bahsedildiğini tam olarak bilmiyorum. Ama Emin olabilir. Sakatlığı olan Reşat  da olabilir. Emin sürekli dizine buz koyuyor’ ifadelerini kullandı. 

GÖNÜLLÜLERDEN DİSKALİFİYE OLAN YARIŞMACI KİM?

Diskalifiye olan kişinin kim olduğu 19. bölümde belli olacak. 

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:11
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorEminDiskalifiye
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