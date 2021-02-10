Survivor eleneni Baran’dan sert sözler: “İnsanların gerçek yüzünü görmeyi öğrendim”

Survivor eleneni Baran’ın son sözleri

Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında bu hafta hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybetmesi sonucunda iki takımda eleme adayları çıkardı. İlk dokunulmazlık oyununu ünlüler kaybederken yapılan konseyde en çok ismi yazılan Doğan Keser eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu ise gönüllüler kaybetti ve yapılan konseyde ise en çok ismi yazılan Hanzade ise diğer eleme adayı oldu. Survivor’un dün yayınlanan bölümde SMS oylaması açıklanırken en çok oyu alan SMS birincileri de bir isim söyledi böylelikle çıkan dört isimden en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Survivor 2021 yarışmasında Ünlüler'in SMS birincisi İlayda olurken, Gönüllüler'in SMS birincisi ise Poyraz oldu. Konseyde ünlüler takımının SMS birincisi İlayda, üçüncü eleme adayı olarak Öykü Çelik’in ismini söylerken, gönüllüler takımının SMS birincisi Poyraz ise dördüncü eleme adayı olarak’ın ismini söyledi. Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında eleme adayı olan Doğan Keser, Hanzade, Öykü Çelik ve Baran arasından en az SMS oyu alan Baran yarışmaya veda etti.

Elendiğini öğrendikten sonra veda konuşması yapan Baran, Survivor’a gelmenin hep hayali olduğunu söylerken: “Zor anlar yaşıyordum ama buraya geldim. Çok değişik ve güzel şeyler yaşadım. Ufacık pirincin bile tabakta kalmamasını öğrendim. İnsanların gerçek yüzünü görmeyi öğrendim” ifadelerini kullandı.