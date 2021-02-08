Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!

10 yılı aşkın Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışması bu yıl da nefes kesen mücadelelerle sezona başladı. Eskiden olduğu gibi şimdi de hafta sonları dokunulmazlık oyunları oynanıyor. Dokunulmazlığı kaybeden takım, bir arkadaşlarına veda etmek zorunda kalıyor.

Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyunu ünlüler kaybetti. Ünlüler takımından en çok oyu alarak Doğan ilk eleme ismi oldu. Pazar günü oynana dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler takımı kaybetti.

Gönüllüler takımının yazdığı isimlerle takımın aklının karışık olduğu ortaya çıktı. 3 kişi Hanzade’nin ismini yazarken 3 kişi Baran’ın ismini yazdı. Belirleyici oy ise sona kaldı.

Acun Ilıcalı’nın açtığı son parşömenin içerisinden Hanzade’nin adı çıktı ve Hanzade, gönüllüler takımının eleme adayı oldu. Kendisine konuşma sırası verilen Hanzade, bu hafta performansının iyi olduğunu ve bu hafta elenmek istemediğini dile getirdi.

Aleyna Çalışkan, geçtiğimiz hafta yedek isimlerden biri olarak Gönüllüler takımına katılmıştı. Konsey öncesinde Ayşe, Aleyna’nın yanına geldi ve onunla bir konuşma gerçekleştirdi.

Konsey başlamadan hemen önce Ayşe, Aleyna’yı yanına çağırdı ve onun Hanzade’yi yazmayı gerektiğini söyledi. Gerekçe olarak da Hanzade’yi yazmaması durumunda kendisinin eleme adayı olabileceğini söyledi. Kameralara an ve an yakalanan bu konuşma izleyiciler tarafından bir hayli tartışıldı.

Genel performansının aksine Hanzede bu hafta biraz daha iyi sonuçlar elde etmişti. Çıktığı 5 oyundan 5’ini kazanan Hanzade’nin akşam yapılan konseyde eleme adayı olması birçok izleyen tarafından eleştirildi. Diğer izleyiciler ise Hanzade’nin genel performansının ortalamanın altında olduğunu ve bu sebeple yazılmasının normal olduğunu söyledi.

Geçen hafta oyun kaybeden Gönüllüler takımından Ayşe ve Aleyna’nın konuşmaları ekrana yansımıştı. İkili, takımdan performansı düşük olan kişilerin gerektiği konusunda konuşma yapmıştı.

