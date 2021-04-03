İstanbul 12°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya BionTech olarak istediği aşıyı seçebilecekler
Son Dakika
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya...
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!
Son Dakika
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!

Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 03.04.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 00:22
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Daha önce Survivor yarışmasında yarışan ve Survivor Extra’nın yeni sezonunda yarışmanın sunucusu olarak karşımıza çıkan Melisa Emirbayer’in kim olduğu araştırılmaktadır. Emirbayer, Survivor Extra’da yeni sezonda yaşanan olaylar ve yarışmalar hakkında yorumlar yapmaktadır. Peki Melisa Emirbay kimdir?

Melisa Emirbay kimdir?

1995 yılının 2 Kasım gününde İzmir’de dünyaya gelen Melisa Emirbayer, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Yüzme Antrenörlüğü bölümünü bitirmiştir. 7 yaşında yüzmeye başlayan Melisa Emirbayer, Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Klüpleri’nde yüzmüştür. Kurbağa stili yüzüş ile şampiyonlukları bulunan Emirbay’ın pek çok madalyası bulunmaktadır. 2009 yılında Milli Takım’da görev alan Melisa Emirbay kurbağa stili yüzmede 200 metrede Türkiye rekoru kıran Emirbay ayrıca Göztepe Spor Kulübü’nde  antrenörlük yapmıştır.

Emirbay, şu anda Survivor Extra programında sunuculuk yapmaktadır.



Son Güncelleme: 03.04.2021 00:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MelisaemirbayerExtraSurvivor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?

Popüler Haberler

Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alya konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Rüyada ceviz ağacı görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ceviz ağacı görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Altın ne kadar oldu? 3 Nisan 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 3 Nisan 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Nisan 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 3 Nisan 2021 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 3 Nisan 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 3 Nisan 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 3 Nisan 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 3 Nisan 2021 Cumartesi
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanacak, ne zaman işlem görecek?
Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor?
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
TRT Spor canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı haklar 2021
Show TV canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Nöbetçi Noter 4 Nisan 2021 Pazar açık noterler listesi - 4 Nisan 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Kıbrıs Ada Kışı konusu ve dizi oyuncuları
Hayatın İçinden sunucusu kimdir? Evrim Keklik hakkında bilgiler
Star TV canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Seni Çok Bekledim dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.