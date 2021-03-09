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Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer, kaç yaşında, nereli?

Birçok kişinin merak ettiği 9 Mart 2021 Salı günü gündeme gelen Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer, kaç yaşında, nereli? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 09-03-2021 tarihli haberimizde Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer, kaç yaşında, nereli? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 00:21
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer, kaç yaşında, nereli?
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Daha önce Survivor yarışmasında yarışan ve Survivor Extra’nın yeni sezonunda yarışmanın sunucusu olarak karşımıza çıkan Melisa Emirbayer’in kim olduğu araştırılmaktadır. Emirbayer, Survivor Extra’da yeni sezonda yaşanan olaylar ve yarışmalar hakkında yorumlar yapmaktadır. Peki Melisa Emirbay kimdir?

Melisa Emirbay kimdir?

1995 yılının 2 Kasım gününde İzmir’de dünyaya gelen Melisa Emirbayer, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Yüzme Antrenörlüğü bölümünü bitirmiştir. 7 yaşında yüzmeye başlayan Melisa Emirbayer, Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Klüpleri’nde yüzmüştür. Kurbağa stili yüzüş ile şampiyonlukları bulunan Emirbay’ın pek çok madalyası bulunmaktadır. 2009 yılında Milli Takım’da görev alan Melisa Emirbay kurbağa stili yüzmede 200 metrede Türkiye rekoru kıran Emirbay ayrıca Göztepe Spor Kulübü’nde  antrenörlük yapmıştır.

Emirbay, şu anda Survivor Extra programında sunuculuk yapmaktadır.



Son Güncelleme: 09.03.2021 00:21
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Anahtar Kelimeler:
MelisaemirbayerExtraSurvivor
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