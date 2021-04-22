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Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede'nin ayrılık nedeni belli oldu

TV8 ekranlarında Survivor'dan sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra programının sunucusu Furkan Dede'nin son haftalarda programda yer almamasının nedeni belli oldu.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:05
Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede'nin ayrılık nedeni belli oldu
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programının moderatörü Furkan Dede, bir süredir programda yer almıyor. Furkan Dede’nin bir açıklama yapmaması üzerine sosyal medyada Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu ve bir daha Survivor Ekstra’da yer almayacağı iddia edilmişti. Kısa sürede işin aslı ortaya çıktı.

Yakında programa devam edecek

Furkan Dede ile ilgili iddiaların magazin gündeminde konuşulmasıyla iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Bir süredir beliyle ilgili rahatsızlığı olan Furkan Dede’nin ağrıları nedeniyle programa çıkmadığı, tedavisi tamamlandıktan sonra işinin başına döneceği ifade edildi.




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
Survivor EkstraFurkan Dede
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