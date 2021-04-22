Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede'nin ayrılık nedeni belli oldu

Yakında programa devam edecek

TV8 ekranlarında yayınlananprogramının moderatörü, bir süredir programda yer almıyor. Furkan Dede’nin bir açıklama yapmaması üzerine sosyal medyada Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu ve bir daha Survivor Ekstra’da yer almayacağı iddia edilmişti. Kısa sürede işin aslı ortaya çıktı.

Furkan Dede ile ilgili iddiaların magazin gündeminde konuşulmasıyla iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Bir süredir beliyle ilgili rahatsızlığı olan Furkan Dede’nin ağrıları nedeniyle programa çıkmadığı, tedavisi tamamlandıktan sonra işinin başına döneceği ifade edildi.