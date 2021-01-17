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Survivor Ekstra sunucu Furkan Dede kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Var Mısın Yok Musun'un eski yarışmacısı, Survivor: Kızlar-Erkekler'in eski yarışmacısı Furkan Dede kimdir? Hangi programlarda yer almıştır?

17 Ocak 2021 Pazar 20:50
Survivor Ekstra sunucu Furkan Dede kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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Furkan Dede kimdir?

 

Furkan Dede 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Furkan Dede, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programıyla ünlü olmuştur. Programda yaptığı yorumlarla tepki çekmesine rağmen belli bir hayran kitlesine sahip olmayı da başarmıştır. Var Mısın Yok Musun'dan 100 bin TL ödül almıştır.

 

Yarışmadan kazandığı ödülle ticarete atılan Dede'nin hayalleri sonuçsuz kaldı. Acun Ilıcalı, Survivor: Kızlar-Erkekler'in yarışmacılarını Var Mısın Yok Musun yarışmacıları arasından seçti. Furkan Dede de seçilen isimler arasındaydı. Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de Oynat Bakalım isimli programın sunuculuğunu yaptı. Survivor başladığında yayına başlayan Survivor Ekstra programının sunuculuğunu yaptı. Furkan Dede, TV8'de Oynat Bakalım isimli programın sunuculuğunu yapmaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 17.01.2021 20:50
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Anahtar Kelimeler:
Furkan DedeSurvivorOynat BakalımVar Mısın Yok Musun
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