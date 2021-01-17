Survivor Ekstra sunucu Furkan Dede kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Furkan Dede kimdir?
Yarışmadan kazandığı ödülle ticarete atılan Dede'nin hayalleri sonuçsuz kaldı. Acun Ilıcalı, Survivor: Kızlar-Erkekler'in yarışmacılarını Var Mısın Yok Musun yarışmacıları arasından seçti. Furkan Dede de seçilen isimler arasındaydı. Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de Oynat Bakalım isimli programın sunuculuğunu yaptı. Survivor başladığında yayına başlayan Survivor Ekstra programının sunuculuğunu yaptı. Furkan Dede, TV8'de Oynat Bakalım isimli programın sunuculuğunu yapmaya devam ediyor.
Son Güncelleme: 17.01.2021 20:50