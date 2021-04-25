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Survivor Ekstra Semih Öztürk programda neden yok? Semih Öztürk Survivor Ekstra'da neden yer almıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında sunucu Semih Öztürk'ün neden yer almadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programda yer almayan Semih Öztürk'ün neden programa katılamadığı belli oldu. Sunucunun koronavirüs olduğu öğrenildi.

25 Nisan 2021 Pazar 23:49
Survivor Ekstra Semih Öztürk programda neden yok? Semih Öztürk Survivor Ekstra'da neden yer almıyor?
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Survivor yarışmasının yorumlarının yapıldığı ve sunucularından birisinin Semih Öztürk olduğu Survivor Ekstra programında Semih Öztürk bulunmuyor. Peki Semih Öztürk neden yok?

Survivor Ekstra Semih Öztürk neden programda yok?

Survivor Ekstra programında sunuculuk yapan Semih Öztürk’ün neden yarışmada yer almadığı belli oldu. Furkan Dede yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptırdığını ve testin pozitif çıktığını bu nedenle karantinada olduğunu ve yarışmada bu hafta yer almayacağını açıkladı.

Semih Öztürk kimdir?

1991 yılında Bursa’da doğan Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi’nde Tiyatro bölümünü bitirmiştir. 2014 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Ütopya isimli yarışmada yarışan ve tanınır hale gelen Semih Öztürk sonrasında 2016 yılında Survivor yarışmasında yer almıştır. Yarışmadan ayrıldıktan sonra Survivor yarışmasının yorumlandığı ve kritik yapıldığı Survivor Ekstra programının sunuculuğunu üstlenmiştir.




Son Güncelleme: 25.04.2021 23:49
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorEkstra
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