Survivor Ekstra Semih Öztürk programda neden yok? Semih Öztürk Survivor Ekstra'da neden yer almıyor?

Survivor yarışmasının yorumlarının yapıldığı ve sunucularından birisinin Semih Öztürk olduğu Survivor Ekstra programında Semih Öztürk bulunmuyor. Peki Semih Öztürk neden yok?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden programda yok?
Semih Öztürk kimdir?
1991 yılında Bursa’da doğan Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi’nde Tiyatro bölümünü bitirmiştir. 2014 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Ütopya isimli yarışmada yarışan ve tanınır hale gelen Semih Öztürk sonrasında 2016 yılında Survivor yarışmasında yer almıştır. Yarışmadan ayrıldıktan sonra Survivor yarışmasının yorumlandığı ve kritik yapıldığı Survivor Ekstra programının sunuculuğunu üstlenmiştir.
Son Güncelleme: 25.04.2021 23:49