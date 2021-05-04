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Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?

Bir dönemin en popüler Survivor yarışmacıları arasında bulunan Semih Öztürk, şu sıralar Survivor Ekstra programını sünüyor. İzleyiciler Survivor Ekstra Semih neden yok, Survivor Ekstra Semih Öztürk dönecek mi, Survivor Ekstra Semih Öztürk ne zaman dönecek sorularının yanıtlarını internet üzerinden arıyor.

04 Mayıs 2021 Salı 01:09
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programının sunucuları arasında bulunan Semih Öztürk, Survivor Ekstra programının son bölümünde yayına çıkmadı. Bir dönemin en popüler Survivor yarışmacıları arasında bulunan Semih Öztürk, şu sıralar survivor ekstra programını sünüyor. İzleyiciler Survivor Ekstra Semih neden yok, Survivor Ekstra Semih Öztürk dönecek mi, Survivor Ekstra Semih Öztürk ne zaman dönecek sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

Survivor Ekstra Semih Öztürk Korona mı?

Programın sunucularından biri olan Furkan Dede, Semih Öztürk ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Dede, Semih Öztürk’ün koruna virüse yakalandığını ve bu sebepten dolayı programa kısa bir süreliğine ara verdiğini söyledi. Semih Öztürk’ün koronavirüs testinin negatif çıkmasından sonra en kısa süre içerisinde ekranlara geri dönmesi bekleniyor.




Son Güncelleme: 04.05.2021 01:09
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Anahtar Kelimeler:
Survivor EkstraSemih öztürk
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