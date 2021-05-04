Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?

Survivor Ekstra Semih Öztürk Korona mı?

TV8 ekranlarında yayınlananprogramının sunucuları arasında bulunan Semih Öztürk, Survivor Ekstra programının son bölümünde yayına çıkmadı. Bir dönemin en popüler Survivor yarışmacıları arasında bulunan Semih Öztürk, şu sıralar survivor ekstra programını sünüyor. İzleyiciler Survivor Ekstra Semih neden yok, Survivor Ekstra Semih Öztürk dönecek mi, Survivor Ekstra Semih Öztürk ne zaman dönecek sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

Programın sunucularından biri olan Furkan Dede, Semih Öztürk ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Dede, Semih Öztürk’ün koruna virüse yakalandığını ve bu sebepten dolayı programa kısa bir süreliğine ara verdiğini söyledi. Semih Öztürk’ün koronavirüs testinin negatif çıkmasından sonra en kısa süre içerisinde ekranlara geri dönmesi bekleniyor.