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Survivor Ekstra Semih Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

2016 yılında Survivor yarışmasına katılan Semih Öztürk, Survivor ekstra ile televizyon ekranlarına tekrar döndü.

17 Ocak 2021 Pazar 21:08
Survivor Ekstra Semih Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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TV8 de yayınlanan Survivor Ekstra, Survivor yarışmasını detaylarıyla değerlendiren bir program. Survivor Ekstra’nın yeni sunucusu 2016 yılı Survivor  yarışmacısı olarak katılan Semih Öztürk oldu.

Semih Öztürk kimdir?

1991 doğumlu olan semih Öztürk Bursalı. Televizyon ekranlarıyla ilk olarak 2014 yılında tv8 de yayınlanan Ütopya programına yarışmacı olarak katıldığında tanıştı. Ütopya yarışmasın da ikinci olan Semih Öztürk kendisini seven ve destekleyen büyük bir kitleye ulaştı. Semih Öztürk İstanbul Marmara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. 2016 yılında Survivor’ a katılarak performanslarıyla dikkat çeken semih Öztürk ne yazık ki birinci olamamıştı.



Son Güncelleme: 17.01.2021 21:08
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorSemihöztürk20162021ütopyaAcunılıcalıEkstraSurvivorekstra
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