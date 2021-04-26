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Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih Öztürk ayrıldı mı?

TV8 ekranlarının en çok seyredilen ve takip edilen yarışmalarından olan Survivor hız kesmeden devam ederken bir yandanda TV8 gündüz kuşağında yarışmacıların performanslarını konuşan Survivor ekstra programı da devam ediyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:12
Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih Öztürk ayrıldı mı?
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Survivor ekstra gündüz saatlerinde devam ederken yarışma fanatiklerini şoke eden bir gelişme yaşandı. Semih Öztürk yayınlanan programda yoktu. İzleyiciler de Semih hakkında bilgileri merak etmeye başladı. Survivor ekstra programında Semih neden yoktu? Hastalandı mı? İşte ayrıntılar.

25 Nisan günü yayınlanan Survivor Ekstra da Semih'in olmaması kuşkulara sebep olurken yarışma fanatikleri de bu durumu merak etmeye başladı.

Furkan Dede'den alınan bilgiye göre Semih kendisini biraz halsiz hissetti. Halsizlik üzerine Semih korona testi yaptırdı. Yapılan test sonucunun üzerine pozitif çıkması nedeniyle bir kaç programa Semih katılamayacak. Semih'in en kısa sürede programda olması bekleniyor.

Semih Öztürk daha önce Survivor'da yarışmacı olarak bulunmuş yarıştığı sezonda adından baya bir söz etmişti. 1991 senesinde dünyaya gözlerini açan Semih aslen Bursalı'dır. 




Son Güncelleme: 26.04.2021 00:12
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Anahtar Kelimeler:
Survivor EkstraSemihSurvivor
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