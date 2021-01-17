Survivor Ekstra Sema Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Tv8'in Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir'in kim olduğu merak edildi. Survivor yarışmasından sonra Survivor Ekstra'yı sunan Sema Aydemir'in nereli, kaç yaşında olduğu soruları soruldu. Sema Aydemir kimdir? İşte detaylar...
Sema Aydemir kimdir?
Sema Aydemir evli mi?
Türk çekiç atma branşı sporcusu olan Eşref Apak ile 2005'te evlenmiş ve bir yıl sonra boşanmışlardır. Bu evlilikle birlikte Ali isimli bir de çocukları olmuştur. 2017'de yarışmacı olarak katıldığı Survivor'da ünlüler ekibinde yer almıştır.
Son Güncelleme: 17.01.2021 20:43