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Survivor Ekstra Sema Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Ekstra'yı sunan Sema Aydemir'in nereli, kaç yaşında olduğu soruları soruldu. Sema Aydemir kimdir? İşte detaylar...

17 Ocak 2021 Pazar 20:43
Survivor Ekstra Sema Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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Tv8'in Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir'in kim olduğu merak edildi. Survivor yarışmasından sonra Survivor Ekstra'yı sunan Sema Aydemir'in nereli, kaç yaşında olduğu soruları soruldu. Sema Aydemir kimdir? İşte detaylar...

Sema Aydemir kimdir?

Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 2018 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Daha önceki senelerde heptatlon branşındaki performasıyla anılıyor.Sema aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4 çarpı 400 metre bayrak yarışına katılmıştır.Ankara'da 2012 yılında 400 metre engelli yarışması branşında en yüksek derecesi olan 56.62 saniyelik rekorunu elde etmiştir.

Sema Aydemir evli mi?

Türk çekiç atma branşı sporcusu olan Eşref Apak ile 2005'te evlenmiş ve bir yıl sonra boşanmışlardır. Bu evlilikle birlikte Ali isimli bir de çocukları olmuştur. 2017'de yarışmacı olarak katıldığı Survivor'da ünlüler ekibinde yer almıştır.



Son Güncelleme: 17.01.2021 20:43
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Anahtar Kelimeler:
Sema AydemirSurvivor
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