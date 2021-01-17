Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Murat Özarı kimdir?

Tv 8’de ekranlara gelen Survivor yarışmasından sonra Survivor Ekstra Programları sunucusu olan Murat Özarı 1971 yılında İstanbul doğmuştur. Galatasaray takımında ve Milli takımının unutulmaz oyuncularından Coşkun Özarının oğludur. Babası Galatasaray takımı’nda oynamış ve milli takımın bir zamanlar direktörlüğünü yapmıştır. 2011 yılında 80 yaşında iken gözlerini dünyaya yummuştur.

Murat Özarı Survivor Ekstra Programında eleştirme ve yorum yaparak izleyicilerin karşısına çıkacaktır.