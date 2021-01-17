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Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Ekstra Programı sunucularından biri belli oldu. Eski Galatasaray ve Milli takım direktörü olan Coşkun Özarının oğlu olan Murat Özarı kimdir?

17 Ocak 2021 Pazar 22:38
Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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Survivor Murat Özarı kimdir?

Tv 8’de ekranlara gelen Survivor yarışmasından sonra Survivor Ekstra Programları sunucusu olan Murat Özarı 1971 yılında  İstanbul doğmuştur. Galatasaray takımında ve Milli takımının  unutulmaz oyuncularından Coşkun Özarının oğludur. Babası Galatasaray takımı’nda oynamış ve milli takımın bir zamanlar direktörlüğünü yapmıştır. 2011 yılında 80 yaşında iken gözlerini dünyaya yummuştur.

Murat Özarı Survivor Ekstra Programında eleştirme ve yorum yaparak  izleyicilerin karşısına çıkacaktır.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 22:38
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Anahtar Kelimeler:
Tv8SurvivorMuratözarı
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