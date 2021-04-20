Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, Furkan Dede kovuldu mu?

TV8 ekranlarında reyting rekorlarını alt üst eden yarışma programlarından Survivor’ın yayınlanan bölümleri sonrasında değerlendirmesini yapan Survivor Ekstra programında sunuculuk ve yorumculuk görevini üstlenen Furkan Dede’nin programda yer almaması merak konusu oldu. Furkan Dede’nin Covid-19’a yakalandığı iddiaları sosyal medya da konuşulurken Dedeoğlu’nun neden programda olmadığı araştırılıyor.

Furkan Dede Survivor Ekstra’dan ayrıldı mı?

Tv8 tarafından yapılan açıklamalarda Furkan Dede’nin bel rahatsızlıkları nedeniyle programda olmadığı gelecek haftalarda programa tekrar döneceği açıklandı.

Furkan Dede kimdir?

1986 yılında İstanbul’da doğan Furkan Dede ilk defa Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Var Mısın Yok Musun programı ile sektöre giriş yapmışır. Yarışmada yorumları ve hareketleri ile beğeni toplayan Dede programdan 100 bin TL ödül alarak ayrılmıştır.

Kazandığı para ile ticaret yapmaya başlayan Furkan Dede Var Mısın Yok Musun yarışmacıları arasında yapılan Survivor seçmeleri sonucunda yarışmaya katılmaya hak kazanmıştır. 2015 yılında Sinek 2’li programı sunuculuğunu yapmaya başlayan Furkan Dede Tv8 ve Tv8,5 kanallarında yorumculuk yapmaktadır. Furkan Dede'nin son zamanlarda en sevilen programı Tv8,5 ekranlarında yayınlanan Oynat Bakalım'dir.

Eğlence içerikli programların yorumculuğunu yapan Furkan Dede 2015 yılında katıldığı Survivor programında başarı elde edemese de Acun Ilıcalı ile kurduğu yakın ilişki sonrasında programlarda görev almaya başlamıştır. Aynı zamanda Survivor Panorama ve Survivor Ekstra programlarında bölümler ve oyunlar hakkında fikirlerini beyan etmektedir.