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Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, ayrıldı mı, korona mı oldu?

Survivor Ekstra programı sunuculuğunu yapan Furkan Dede son bölümde görev almaması ile merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, ayrıldı mı, korona mı oldu? sorularını araştırıyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 02:25
Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, ayrıldı mı, korona mı oldu?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın değerlendirmesini yapan Survivor Ekstra programında görev alan Furkan Dede’nin son bölümde yer almaması merak ediliyor. Furkan Dede’nin Covid-19’a yakalandığı iddiaları bulunurken araştırılıyor.

Furkan Dede Survivor Ekstra’dan ayrıldı mı?

Tv8 tarafından yapılan açıklamalarda Furkan Dede’nin hastalıkları nedeniyle programda olmadığı ilerleyen günlerde programa döneceği açıklandı.

Furkan Dede kimdir?

1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Furkan Dede ilk defa Türkiye Show Tv’de yayınlanan Var Mısın Yok Musun programı ile tanınmıştır. Yarışmada yorumları ile dikkatleri üzerine çekse de 100 bin TL ödül almayı başarmıştır.

Kazandığı para sonrasında ticarete atılan Furkan Dede Var Mısın Yok Musun yarışmacıları arasında yapılan Survivor seçmeleri ile yarışma programına katılmıştır. 2015 yılında Sinek 2’li programı sunuculuğunu üstlenen Dede Tv8 ve Tv8,5 kanallarında yorumculuk yapmaktadır.

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 02:25
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Survivor EkstraFurkan DedeNeden YokAyrıldı MıKorona Mı
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