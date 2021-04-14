Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, ayrıldı mı, korona mı oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın değerlendirmesini yapan Survivor Ekstra programında görev alan Furkan Dede’nin son bölümde yer almaması merak ediliyor. Furkan Dede’nin Covid-19’a yakalandığı iddiaları bulunurken araştırılıyor.

Furkan Dede Survivor Ekstra’dan ayrıldı mı?

Furkan Dede kimdir?

Tv8 tarafından yapılan açıklamalarda Furkan Dede’nin hastalıkları nedeniyle programda olmadığı ilerleyen günlerde programa döneceği açıklandı.

1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Furkan Dede ilk defa Türkiye Show Tv’de yayınlanan Var Mısın Yok Musun programı ile tanınmıştır. Yarışmada yorumları ile dikkatleri üzerine çekse de 100 bin TL ödül almayı başarmıştır.

Kazandığı para sonrasında ticarete atılan Furkan Dede Var Mısın Yok Musun yarışmacıları arasında yapılan Survivor seçmeleri ile yarışma programına katılmıştır. 2015 yılında Sinek 2’li programı sunuculuğunu üstlenen Dede Tv8 ve Tv8,5 kanallarında yorumculuk yapmaktadır.