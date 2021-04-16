Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, ayrıldı mı?

Furkan Dede kimdir?

TV 8 ekranlarında yayınlananprogramının hem sunucusu hem de yorumcusu olan’nin programda olmaması sevenleri tarafından merak konusu oldu. Survivor Ekstra’nın sevilen sunucusu Furkan Dede yaşadığı bir bel rahatsızlığı sonucunda programda yoktur ama en kısa zamanda geri dönmesi beklenmektedir.

1986 yılında İstanbul’da doğan Furkan Dede, Acun Ilıcalı’nın sunduğu Var Mısın Yok Musun isimli yarışma ile tanınmıştır. Yarışmada yaptığı yorumlar ile tepkileri üzerine çekmiş olsa da adından söz ettirmeyi başarmış ve 100 bin TL ödül kazanmıştır. 2010 yılında Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor Panama: Kızlar Erkekler yarışmasına katılmıştır. 2013 yılında ise TV8’de yayınlanan Oynat Bakalım isimli komik videoların gösterildiği programda sunuculuk yapan Furkan Dede 2015 yılında da Sinek 2’li isimli programın sunuculuğunu yapmıştır. Furkan Dede, Survivor yarışması ekrana geldiği sürece TV8 ve TV8,5 kanallarında ortak yayınlanan Survivor Ekstra programında hem sunuculuk hem de yorumculuk yapmakta ve hala Oynat Bakalım programını sunmaktadır.