Survivor Ekstra 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 ekranlarda yerini almaya başladı. Survivor 2021 Ekstra’nın ne zaman yayınlanacağı merak edilmektedir.

Senelerdir ilgiyle takip edilen Survivor Ekstra, geçen sezonlarda yarışmanın hemen sonrasında canlı olarak yayınlanıyordu. 9 Ocak Cumartesi, Survivor 2021 ilk bölümü yayınlandı. Ardından sevilen programın yayınlanacağı düşünülürken, Survivor 2021 tekrar ekranlara geldi. Ekstra programının neden yayınlanmadığı merak edildi.

Survivor Ekstra 2021 ne zaman yayınlanacak?

Gönüllüler ve ünlüler takımları büyük bir hırsla yarıştı. Yarışmacılar, adaya geldikleri ilk gün ödül oyunu için çabaladı. İlk oyunda galibiyeti ünlüler elde etti. Su ve yüzme konusunda başarılı olan kişiler varış noktasına daha hızlı geldikleri için avantaj elde ettiler. Gönüllüler ile ünlüler takımlarının puan tablosu 5-1 şeklinde oldu.

Survivor ekstra, yarışmacıların sergiledikleri performansları objektif olarak değerlendiren bir program içeriğine sahipti. Pandemi sebebiyle Panorama ve Ekstra programlarının yayınlanması gecikmiştir. Ancak yakında yayınlanacaktır.