Survivor Dora yemek yedi mi? Dorca Ceza alacak mı, ne ceza aldı?

2021'de de hızını kesmeden devam eden yarışma TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmasıdır, uzun yıllardır bu hiç değişmedi. 70.inci bölümde Dora isimli yarışmacı kural ihlali yaptığı iddiası ortaya atıldı. Peki gerçekten kural ihlali yaptı mı? Ceza alacak mı? Merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde siz değerli okuyucularımız için derledik.

Yayınlanacak olan 70.inci bölümün fragmanında Acun Ilıcalı, Dora'ya uyarıda bulunduğu fark edildi. ''Dora oyun alanındaki bir yiyeceği temin ederken, yakalandı'' ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.

15 Nisan Perşembe akşamı Dora'ya verilecek ceza belli olacak. Gelişmeleri sizlerle anında paylaşacağız.

Türkiye'nin en sevilen programı ve en zorlu mücadelesine sahip yarışmada, yarışmacılar kıyasıya mücadele halindeler. Büyük ödüle sahip olabilmek için her yarışmacı var gücünü ortaya koyuyor ve bu da ekranlara yansıyor. Finale az kala birincinin kimin olacağı merakla bekleniyor.