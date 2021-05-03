Survivor Dora neden yarışmıyor? Dora sakatlandı mı, yarışlarda neden yok?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de 3 Mayıs akşamı oynanan ödül oyununda Gönüllüler takımında Dora’nın oynamaması merak konusu oldu.

Survivor Dora neden yarışmıyor?

Survivor Dora kimdir?

Survivor 2021’de Gönüllüler takımından Dora sakatlandığından dolayı 3 Mayıs akşamı oynanan ödül oyununda oynamadı ve oyun alanında yer almadı.

7 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Uğurtan Dora, sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitnes sporlarıyla ilgilenmiştir.. Lisanslı olarak basketbol oynayan Dora, ENKA – TOFAŞ – Beykozspor takımlarında oynamıştır. Dora ,Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapmıştır. Yves Rocher'da 2013-2018 seneleri arasında yöneticilik yapmıştır. Dora, 2000 senesinden bugüne kadar elliyi aşkın reklam filminde oynamıştır.