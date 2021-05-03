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Survivor Dora neden yarışmıyor? Dora sakatlandı mı, yarışlarda neden yok?

TV82in sevilen yarışması Survivor 2021'de 3 Mayıs'ta oynanan ödül oyununda Gönüllüler takımından Dora'nın olmaması izleyenleri meraklandırdı. 'Survivor Dora neden yarışmıyor, sakatlandı mı?' sorularının yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:10
Survivor Dora neden yarışmıyor? Dora sakatlandı mı, yarışlarda neden yok?
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TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de 3 Mayıs akşamı oynanan ödül oyununda Gönüllüler takımında Dora’nın oynamaması merak konusu oldu.

Survivor Dora neden yarışmıyor?

Survivor 2021’de Gönüllüler takımından Dora sakatlandığından dolayı 3 Mayıs akşamı oynanan ödül oyununda oynamadı ve oyun alanında yer almadı.

Survivor Dora kimdir?

7 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Uğurtan Dora, sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitnes sporlarıyla ilgilenmiştir.. Lisanslı olarak basketbol oynayan Dora, ENKA – TOFAŞ – Beykozspor takımlarında oynamıştır. Dora ,Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapmıştır. Yves Rocher'da 2013-2018 seneleri arasında yöneticilik yapmıştır. Dora, 2000 senesinden bugüne kadar elliyi aşkın reklam filminde oynamıştır.




Son Güncelleme: 03.05.2021 22:10
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