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Survivor Dora neden ceza aldı? Dora ne yaptı?

TV8 yarışmasının Gönüllüler takımında yer alan Uğurtan Dora 70.bölümde ceza aldı. Binlerce Survivor izleyicisi Dora’nın neden ceza aldığını araştırırken durumunun ne olduğunu merak ediyor. Survivor Dora neden ceza aldı? Dora ne yaptı? Ayrıntılar haberimizde

15 Nisan 2021 Perşembe 23:01
Survivor Dora neden ceza aldı? Dora ne yaptı?
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Survivor 2021 hız kesmeden yayın hayatına devam ederken Gönüllüler takımında yer alan Dora, son bölümde ceza aldığı sahneler dikkat çekti. Birçok oyuncu elenmeye doğru giderken sona yaklaşılan yarışmada en son Hanzade adaya veda etti. Acun Ilıcalı tarafından uyarı ve ceza alan Dora ne yaptı?

Survivor 2021 Dora’nın cezası ne? Dora ne yaptı?

Dora’nın son bölümde Acun Ilıcalı tarafından ceza almasının sebebi yarışma kurallarının ihlali üzerine gerçekleşti. 2021 sezonunda bu tür cezaları Aleyna, İlayda, Hanzade ve Batuhan’da benzeri cezalar alırken listeye Dora’da eklendi.  Acun Ilıcalı’nın açıklamasına göre yarışmacı oyun alanında bulunan yiyeceği yemesi üzerine ceza aldığını açıkladı. Acun Ilıcalı ise yenen yiyeceğin ne olduğunu ve Dora’nın ne ceza alacağını açıklamadı.

Diğer yarışmacılar böyle bir yanlış yaptıklarında 3 ödülden mahrum bırakılırken Dora’da benzer bir ceza alacağı öngörülüyor.

Dora eğer 3 ödülden mahrum kalırsa oyuncu için sıkıntılı günlerin geleceği bekleniyor. Ne kadar pişman olunsa da yarışma kural ihlalleri gereği mutlaka ceza alması gerekecek. Cezanın ne olduğunu Acun Ilıcalı tarafından daha sonra açıklanacak.

Survivor 70.bölüm fragman



Son Güncelleme: 15.04.2021 23:01
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorDoraCezaYemek
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