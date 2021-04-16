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Survivor Dora ne ceza alacak, diskalifiye mi olacak?

TV8'in en çok izlenen programı Survivor her hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dün yayınlanan bölümünde gönüllülerden Dora'nın oyun alanında gizlice yemek temin etmesinin ortaya çıkması üzerine Acun Ilıcalı, Dora'nın cezasını açıkladı.

16 Nisan 2021 Cuma 14:38
Survivor Dora ne ceza alacak, diskalifiye mi olacak?
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TV8’in sevilen yarışma programı Survivor’da geçtiğimiz hafta gizli gizli yemek temin eden Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan, Hanzade yakalanarak ceza almıştı. Şimdi de Gönüllüler takımından Dora yemek temin ederken yakalandı. Dora suçunu kabul etti.

Acun Ilıcalı olay üzerine dün akşam yayınlanan bölümde Dora’yı uyardı. Ilıcalı şu ifadeleri kullandı: “Dora, oyun alanındaki bir yemeği temin ederken yakalandı.”

Dora ise Acun Ilıcalı’nın bu sözlerinin üzerine şu açıklamada bulundu:

"Oyunlar sırasında bazen beklememiz gerekiyor. Benim de bekletildiğim yerin 5 metre ilerisinde yemekler vardı. Yaklaşık 10 dakikadan fazla orada beklenmem söylendi. Ben de dayanamadım. Aldığım besin kalori olarak herkesten daha üstün olmamı sağlamış olabilir. Herkesten özür dilerim cezam neyse razıyım."

Acun Ilıcalı, Dora’nın suçunu kabul etmesi üzerine cezasını açıkladı. Cezayı açıklarken şu ifadelere yer verdi: "Bakıyorum seni orada bekletenler suçluya dönecek yavaş yavaş"

Dora’nın cezası ise 3 ödülden yararlanamamak oldu.

Survivor yarışmacısı Dora

Survivor 2021’de Gönüllüler takımında yer alan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde İstanbul Şişli’de doğmuştur. Dora, 2000 yılında Saint Benoit Fransız Lisesi’nin ortaokul bölümünden mezun olmuştur. Lise eğitimini ise 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversiteyi ise Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünde okumuştur.

Dora birçok spor dalı ile ilgilenmiştir. Bunlar; sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, fitness ve daha nicesi. Dora’nın basketbol lisansı vardır. Bunun yanı sıra Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticareti heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.

2013-2018 seneleri arasında özel bir firmada yöneticilik görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda oyunculuk deneyimi vardır. Bu zamana kadar 50’den fazla reklamda oynamıştır.



Son Güncelleme: 16.04.2021 14:38
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorAcunılıcalıDoraGönüllüler
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