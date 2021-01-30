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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 30 Ocak 16. bölüm ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021’de heyecan devam ediyor. Yarışmanın 16. Bölümünde Acun Ilıcalı yarışmaya yeni bir ismin veda edeceğini söyledi. Peki Survivor 2021’de eleme adayı kim? Dokunulmazlık yarışmasını hangi takım kazandı? İşte detaylar!

30 Ocak 2021 Cumartesi 23:13
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 30 Ocak 16. bölüm ilk eleme adayı kim oldu?
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Ekranların sevilen yarışması Survivor 2021’de heyecan devam ediyor. Yarışmanın 16. Bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmanın fragmanında Acun Ilıcalı, yarışmaya yeni bir ismin veda edeceğini açıkladı.

30 Ocak dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi?

Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler 16. Bölümünde dokunulmazlık oyunu devam ediyor. Kıran kırana geçen mücadelenin kazananı az sonra belli olacak.

Survivor 16. bölümde eleme adayı olan ilk isim kim?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım için ilk önce SMS ile halk oylaması yapılacak. Oylamadan sonra yapılacak ada oylaması ile bu hafta ki ilk eleme adayı belirlenecek. Survivor 1. Eleme adayı henüz belli olmamıştır.

Survivor’da en son elenen isim kim?                         

Survivor 2021’de gönüllüler takımının SMS hafta birincisi yeniden Poyraz oldu, ünlüler takımının SMS ile hafta birincisi ise İsmail Balaban oldu. Poyraz gönüllüler takımında  eleme adayı olarak Duygu’yu çıkardı. İsmail de ünlüler takımında eleme adayı olarak Bahar’ı çıkardı. Diğer eleme adayları olan Aleyna ve İlayda ile 4 isimden elenen Bahar oldu.



Son Güncelleme: 30.01.2021 23:13
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SurvivorDokunulmazlıkTakımOyunKazandı
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