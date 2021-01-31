İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Survivor dokunulmazlık hangi takımın, kim kazandı? 31 Ocak Survivor Dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu?

Survivor 2021 sezonunda, 31 Ocak günü oynanan Dokunulmazlık Oyunu heyecanı doruğa taşıdı. Yarışmanın sonucu ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Survivor dokunulmazlığı alan takım, kimin kazandığı ve dokunulmazlığı kazanan isim için detayları haberimizde bulabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 22:30
Survivor dokunulmazlık hangi takımın, kim kazandı? 31 Ocak Survivor Dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu?
Takip Et:

Türkiye’nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan televizyon yarışması Survivor 2021 sezonu ile ekranlara gelmeye devam etmekte. İlk günden beri izleyicinin heyecanını düşürmeyen programda; 31 Ocak yani bugün Dokunulmazlık Oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu ile heyecan doruğa tırmanırken sonuç herkes tarafından merak edilir oldu.

 

Heyecanın çokça yükseldiği Survivor programında bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı hakim. Dokunulmazlık ödülünü kazanabilmek için varını yoğunu ortaya koyan yarışmacılar kafa kafaya mücadele verdi.

 

Survivor 2021 sezonu 31 Ocak Dokunulmazlık Oyunu’nun galibi kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunun galibi belli oluyor. Ünlülerin 2 puan ile önde bitirdiği de görülmekte. Öykü ve Aleyna’nın zorlu mücadelesinden sonra kazanan Öykü oldu. Böylece ünlüler bu zorlu yarışmanın ardından Öykü’nün aldığı zafer ile Dokunulmazlık ödülünü kazandı.

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 22:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorSurvivor 2021Survivor GönüllülerSurvivor ÜnlülerSurvivor 31 Ocak Dokunulmazlık OyunuSurvivor Dokunulmazlık Oyunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Survivor dokunulmazlık hangi takımın, kim kazandı? 31 Ocak Survivor Dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu?
Faladdin uygulaması aylık kaç para kazanıyor? Faladdin uygulama sahibi Sertaç Taşdelen geliri dudak uçuklatıyor
Gain Terapist dizisi devam edecek mi? Sevilen diziden üzen haber!
İYS nedir, nasıl kullanılır? leti Yönetim Sistemi sayesinde istenmeyen SMS, aramalar ve e-postalar son bulacak
İhbar tazminatı nedir? 2021 İhbar tazminatının gerektiği haller
Evde bakım maaşı yatan iller 31 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bjk Trabzon 1-2 maç golleri izle
Hercai Miran ölecek mi, ölüyor mu? Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu?
CoronaVac aşısı hakkında detaylar ortaya çıkıyor
2020 İbo Show 1. bölüm ne zaman başlayacak?
Damalı bayrak nedir, ne demek?
2019 Açık öğretim üniversite başvuruları ne zaman başlayacak? Açık öğretim kayıtları nasıl yapılır? Başvuru tarihi ve gerekli belgeler
Turkcell kalan kullanım sorgulama işlemleri - Kalan dakika, internet ve bakiye sorgulama
Arıza Fuat Ersoylu vuruldu, öldü mü, diziden ayrıldı mı? Levent Can Arıza dizisinden ayrılıyor mu?
Yasak Elma Şahika ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade diziden çıkıyor mu, neden ayrılıyor?
Akrep dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
PTT ucuz ayçiçek yağı satışları ne zaman başlayacak?
ORC, MAK ve METROPOL Son seçim anketi araştırmalarına göre partilerin oy dağılımları
PttAVM nedir? ePttAVM nasıl çalışıyor? ePttAVM alışveriş nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.