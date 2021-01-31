Survivor dokunulmazlık hangi takımın, kim kazandı? 31 Ocak Survivor Dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu?

Türkiye’nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan televizyon yarışması Survivor 2021 sezonu ile ekranlara gelmeye devam etmekte. İlk günden beri izleyicinin heyecanını düşürmeyen programda; 31 Ocak yani bugün Dokunulmazlık Oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu ile heyecan doruğa tırmanırken sonuç herkes tarafından merak edilir oldu.

Heyecanın çokça yükseldiği Survivor programında bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı hakim. Dokunulmazlık ödülünü kazanabilmek için varını yoğunu ortaya koyan yarışmacılar kafa kafaya mücadele verdi.

Survivor 2021 sezonu 31 Ocak Dokunulmazlık Oyunu’nun galibi kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunun galibi belli oluyor. Ünlülerin 2 puan ile önde bitirdiği de görülmekte. Öykü ve Aleyna’nın zorlu mücadelesinden sonra kazanan Öykü oldu. Böylece ünlüler bu zorlu yarışmanın ardından Öykü’nün aldığı zafer ile Dokunulmazlık ödülünü kazandı.