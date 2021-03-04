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Survivor Doğan kimdir? Doğan Keser evli mi, kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir heyecanla izlenen Survivor yarışmasında yer alan oyuncular merak konusu haline gelmiştir. Program başlamadan önce yayınlanan ünlüler ve gönüllüler kadrosunun ardından programa sonradan katılan Doğan Keser'in kim olduğu soruları akıllara takıldı. Doğan Keser kimdir, kaç yaşındadır gibi akıllara takılan daha birçok sorunun cevaplarını haberimizde derledik.

04 Mart 2021 Perşembe 15:05
Survivor Doğan kimdir? Doğan Keser evli mi, kaç yaşında?
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TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor yeni sezonunda izleyicisi ile buluştu. Yeni sezon başlamadan önce ünlüler ve gönüller kadrosu resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Programı düzenli olarak izleyen yarışmalar Survivor kadrosuna sonradan katılan Doğan Keser'in kim olduğunu merak etti. Doğan Keser kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? soruları ise merak edilenler arasında yer aldı. 

Doğan Keser, 2021 Survivor yeni sezonunda yedekler arasında yer aldı. Sosyal medyada çektiği ilginç videolar sayesinde ünlenen Keser, ünlüler takımı yarışmacısı olarak sonradan programa katıldı. 

Doğan Keser kimdir?

21 Mayısıs 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Doğan Keser, hayatının bir bölümünü severek oynadığı futbol sahalarında geçirdi. Zeytinbunuspor altyapısında futbol oynamaya başlayan Keser daha sonra A takımda oynama fırsatı buldu. Yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda futbol hayatı sona eren Keser, askerlik sonrasında serbest meslek işlerinde yer aldı. Bakırköy'de erkek giyim mağazası açtı. Sosyal medyada ünlenmesi ise bir zamanların video uygulaması olan Vine ile oldu. Belli bir kitleye ulaştığını belirten Keser, sosyal medya hesaplarının çalınmasının ardından sosyal medyaya ağırlık vermeyi bıraktı. Evli ve bir kız babası olan Doğan Keser Survivor yarışmasında ünlüler takımında yarışmaya başladı. 



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:05
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