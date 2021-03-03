Survivor Doğan Keser kim? Ne iş yapıyor?

2021 Survivor yarışmasına Doğan Keser yedek olarak katılmış ve ünlüler takımında yarışmaya başlamıştı.Doğan Keser yarışmada sergilediği performans ile yarışmanın takipçileri tarafından oldukça merak edildi.

Survivor Doğan Keser kim?

Şimdi hangi işle uğraşıyor?

21 Mayısıs 1992’de İstanbul’da doğan Keser,29 yaşındadır. Zeytinbunu Spor alt yapısında yetişen Keser, bu takımın tüm alt kategorilerinde forma giymiş. Fakat daha sonra yaşadığı bir sakatlık sebebi ile futbolu bırakmak zorunda kalmıştır. Evli olan Doğan Keser’in bir tane de kız çocuğu vardır.

Futbolu çok seven ve hayatının çoğunu futbol içerisinde geçiren Doğan Keser, başka bir işle ilgilenmemektedir. Askerden döndüğü zamanlarda serbest işlerle uğraşan Keser, abisi ile İstanbul Bakırköy’de bir erkek giyim mağazası açmıştır.

İnstagram hesabı

Kendi adına kurmuş olduğu bir mizah sayfası bulunan Keser, sosyal medya da videolar çekmektedir. Şu anda 270 bin takipçisi bulunmaktadır. Aktif bir şekilde hesaplarını kullanan Keser’İn kullanıcı adı ‘ dogankesers’tir.