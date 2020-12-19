Survivor Cemal Can Canseven kimdir?

Survivor 2020 kadrosunun Gönüllüler takımında yarışan Cemal Can Canseven, Survivor birincisi olarak kupayı kaldırmıştı. Duygusal ve sempatik tavırlarıyla izleyicinin sevgisini kazanan Canseven, halkın desteğini alarak şampiyon olmuştu. Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Masterchef’in bu akşamki bölümüne konuk olacak.
Cemal Can Canseven kimdir?
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven, Youtube ve Instagram’da büyük bir takipçi kitlesine sahiptir.
Son Güncelleme: 19.12.2020 23:08