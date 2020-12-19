Survivor Cemal Can Canseven kimdir?

Survivor 2020 kadrosunun Gönüllüler takımında yarışan Cemal Can Canseven, Survivor birincisi olarak kupayı kaldırmıştı. Duygusal ve sempatik tavırlarıyla izleyicinin sevgisini kazanan Canseven, halkın desteğini alarak şampiyon olmuştu. Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Masterchef’in bu akşamki bölümüne konuk olacak.

Cemal Can Canseven kimdir?

1996 yılının Mayısıs ayında İzmir’de dünyaya gelmiştir. 24 yaşındaki Canseven’in kendisinden 9 yaş büyük bir ablası vardır. Liseye kadar İzmir’de yaşamış, üniversiteyi kazanarak İstanbul’a gelmiştir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okuyan Canseven, arkadaşının tavsiyesi üzerine DJ’lik eğitimi almaya başlamıştır. İkizler burcu olan Cemal Can, eğlenceli tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanmayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven, Youtube ve Instagram’da büyük bir takipçi kitlesine sahiptir.