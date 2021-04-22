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Survivor Çağrı kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli?

TV 8 ekranlarına gelen Survivor yarışması birçok kişi tarafından beğenilerek izlenmektedir. Survivor yarışmacılarından olan daha önceden Çukur dizisinde rol aldığı karakter ile tanınan oyuncu Çağrı Atakan hakkında tüm bilinmeyenleri isler için araştırdık. Çağrı Atakan hakkında bilgileri detaylı şekilde haberimizde yer verdik.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:20
Survivor Çağrı kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli?
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Survivor Çağrı kimdir?

Survivor yarışmasında oynayan Çağrı Atakan 1981 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Bilkent üniversitesinden mezun olmuştur. Arka Sokaklar dizisinde ilk kez 2007 yılında rol almıştır. Oyunculuğa bir ara mola vererek tiyatroya yöneldi. ‘Çukur’ dizisinde 2017 yılında Remzi karakterine hayat vererek tanınmaya başladı. ‘Şahin Tepesi’ dizisinde Yılmaz karakterini canlandırdı. 

Bir zamanlar Eda Taşpınar ile ilişkisi magazin gündeminde yer aldı. İlişkilerini gizlemeyen çift daha sonra ayrılık kararı alarak ilişkilerini sonlandırmışlardı. Çağrı: ‘Eda Taşpınar ile güzel giden ilişkimizi fikir anlaşmazlığı nedeni ile ayrılma kararı aldık. Kendisiyle dostça ayrıldık’ açıklamalarında bulunmuştu. 

Çukur dizisinde rol aldığı karakter ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bir röportajında şu açıklamalarda bulundu: ‘Diziye başlamamın manevi başlangıcı var. Babam öldükten sonra annem ile çok zor zamanlardan geçtik. Annemi üzdüğüm zamanlar oldu. Annem kanser hastası. Doktor 1,5 yıl ömür biçti. Annemin istediği gibi evlat olamadım. Onun hüznünü yaşıyorum. Annemin kanser olduğunu duyunca vicdanım rahatsız oldu. Annem hep benim oyuncu olmamı istedi. ‘Keşke oyuncu olsaydın seni dizilerde görseydim’ derdi. Benimde Bilkent’ten arkadaşım olan Kerem Çatay ile görüştüm. Bu durumu arz ettim o da sağ olsun beni kırmadı. Normalde Çukur dizisinde 2 bölüm oynayacaktım. Sonuçta hiç tecrübem yok, oyunculuk eğitimi almadım. 2 bölüm oynadıktan sonra orada benim bir ‘ben ekmeğimin peşindeyim’ repliği sosyal medyada paylaşıldı. Capsler yapıldı. Bunun üzerine bana devam etmek ister misin? diye soruldu. Baktım annem çok mutlu zaten Çukur insanlarının üzerimde müthiş etkisi var. Anneme de moral oldu. Benimle hastanede fotoğraf çekilmeleri annemi mutlu etti. Böylelikle devam ettim’ açıklamalarında bulundu. 

Güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Çağrı’nın spor tutkunu olduğu bilinmektedir. Şu ifadelere yer vermekte: ‘Altyapıdan eski basketbol sporcusuyum. Küçüklükten beri spor ile ilgilenmekteyim. Sabahları işim yoksa eğer spor yaparak güne başlamayı tercih ediyorum. Dönüşümlü spor yaparım. Bazen boks yaparım, bazen de arkadaşlarım ile basketbol oynarım bazen de ağırlık çalışırım. Bunun dışında mahallemde oturmayı arkadaşlarımla tavla oynamayı seviyorum. Burada şu an röportaj yaptığımız berber dükkanının sahibi Sadettin abi ile çok iyi anlaşırız. Onu çok seviyorum. Kafelerde oturacağıma mahalleme gelip arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum’ ifadelerinde bulundu. 

Çağrı Atakan Instagram hesabı cagri.atakan. 100 bin takipçisi bulunmaktadır. 

Rol aldığı diziler

-Arka Sokaklar

-Şahin Tepesi 

-Çukur




Son Güncelleme: 22.04.2021 22:20
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Anahtar Kelimeler:
Survivorçağrı AtakanYarışmaOyuncuDizi
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