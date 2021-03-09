Survivor Çağrı diskalifiye mi olacak?

Survivor’da Çağrı ile Murat arasında kavga mı çıktı? Çağrı yarışmadan diskalifiye mi edilecek? Survivor yarışma programının 44. bölüm fragmanında Ünlüler takımının yarışmacısı Çağrı’nın sunucu Murat Ceylan’a bağırdığı görüldü. Ardından Acun Ilıcalı, Çağrı’nın yarışmadan diskalifiye olacağı yönünde bir açıklamada bulundu.

Survivor Çağrı ile Murat kavga mı etti?

Survvivor yarışma programındın yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Çağrı’nın sunucu olan Murat’a ve Murat Ceylan’a “ne yeter lan” şeklinde konuşması seyircileri şaşkınlığa uğrattı. Survivor’da Çağrı’nın Caylan’a karşı olan bu tutumu konseyde tartışıldı. Acun Ilıcalı, Konseyde Çağrı’ya çok sert bir dille konuşma yaptı. Bu konuşma sonrasında diskalifiye mi edilecek sorusu akıllara geldi.

İkili arasındaki çıkan bu gerginlik konseye bomba gibi düştü. Çağrı tarafından Murat Ceylan’a söylenen bu sözler sonrasında Ilıcalı tavrını sert bir şekilde koydu. Ilıcalı, Çağrı’ya “Şimdi yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum” ifadelerini kullandı.

İşte o fragman