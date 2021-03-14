Survivor Çağrı bu akşam neden yok, sağlık sorunu ne? Çağrı ne zaman yarışmaya başlayacak?

Survivor 2021 yarışması izleyenleri yarışmacı Çağrı’nın niçin ekranlarda olmadığını ve neden yarışmalara çıkmadığını merakla araştırıyorlar. Bu akşam ilk kez bil bakalım oyunu oynandı ancak ünlüler takımında Çağrı yoktu. 14 Mart akşamı oynanan oyunda Çağrı Atakan takımını yalnız bıraktı. Survivor izleyicileri Çağrı’nın neden ekranlarda olmadığını araştırıyorlar.

Survivor Çağrı neden oyunlarda yok?

2 ayı aşkın bir süredir başlayan Survivor yarışmasında takımını ilk kez yarışmada yalnız bırakan Çağrı Atakan, bu akşam oynanan Bil Bakalım adlı yarışmasında yer almayınca izleyiciler Çağrı’nın neden oyunda yer almadığını ve diskalifiye edilip edilmediği hakkında araştırmalar yapıyorlar. Survivor 22021 yarışmacısı Çağrı Atakan sakatlanmasından dolayı oyunlarda yer alamıyor. Bil bakalım yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımı kozlarını paylaştı. Sorulan sorulara doğru cevaplar vererek para kazanmaya çalışan yarışmacıların arasında Çağrı Atakan yer almamasından dolayı, Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada ‘ Çağrı’nın sakatlığı var, doktor kontrolünde. Bir ya da iki gün yarışamayacak’ diye açıklamada bulundu.