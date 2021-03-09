Survivor Çağrı Atakan Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü!

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2021’in 44. bölüm fragmanında yaşanan olaylar dikkat çekti. En büyük kavganın yaşanacağı Survivor’un 44. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyunu ile karşı karşıya gelecek.

İletişim oyununda gönüllüler takımından Steven ile kavga eden Çağrı Atakan ‘ı arkadaşları zor durduruyor. Sinirlerine hâkim olamayan Çağrı Atakan sunucu Murat Ceylan’a da bağırması dikkatleri çekti.

Çılgına dönen Çağrı’nın bağırışlarına müdahale etmek isteyen Murat Ceylan, Çağrı’yı ‘Çağrı yeter’ diyerek uyarırken Çağrı ise ‘Ne yeter, sana ne?’ diyerek Murat Ceylan’ın üstüne yürümesi Acun Ilıcalı’yı kızdırdı.

Daha sonra fragmanda Çağrı’nın bir yere koştuğu ve takım arkadaşı Öykü’nün ise ‘Yapma bitireceksin, yapma’ sözleri merak neler olacağı hakkında uyandırdı.

Acil durum konseyi toplandı

Çağrı’nın Murat Ceylan’a yaptığın hareketler ve sözleri ile sinirlenen Acun Ilıcalı acil durum konseyini topluyor. Oldukça kızgın olan Acun Ilıcalı, murat Ceylana yapılan olayları kabul etmediğini ve Çağrı’nın yarışmadan ayrılmasını istediğini belirtiyor.

Acun Ilıcalı’nın: “Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum.” sözleri ile Çağrı gözyaşlarını tutamıyor. Çağrı Atakan’ın Survivor 2021 yarışmasından diskalifiye olup olmayacağı bugün yayınlanacak yeni bölümünde belli olacaktır.