Survivor Çağrı Atakan ne ceza aldı, Survivor'dan ayrılacak mı?

Ekranların en çok sevilen yarışmalarından Survivor'da sonlara doğru gerilim artmış durumda. Finale kalmak isteyen yarışmacılar yarışmalarda son nefese kadar mücadele etmeye devam ediyor.

Yarışma boyunca hırsı ile dikkatleri üzerine çeken Çağrı son yaşanan olaylardan sonra adeta yarışmadan diskalifiye edilme durumuna geldi. Steven ile yaşadığı tartışma ufak çaplı kavgaya dönüşmesi bir takım sorunları beraberinde getirdi. Çağrı kavga esnasında yarışmanın ikinci sunucusu olan Murat Ceylan ile ufak bir sürtüşme yaşadı. Yaşanan sürtüşmede Çağrı Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü. Arayı sakinleştirmeye çalışan sunucu Murat Ceylan neye uğradığını şaşırdı.

Ortalık daha sonra sakinleşse de duruma Survivor'un yapımcısı ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı tarafından el konuldu. Acun Ilıcalı konseyde Çağrı'nın yarışmadan diskalifiye olmadığını ama oyundan kendi isteği ile ayrılabileceğini ifade etti. Bunun üzerine Çağrı yarışmadan ayrılmayı düşünmesi için Acun Ilıcalı'dan bir hafta süre istedi.