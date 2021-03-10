Survivor Çağrı Atakan ne ceza aldı, Survivor'dan ayrılacak mı?

Ekranların en çok sevilen yarışmalarından Survivor'da sonlara doğru gerilim artmış durumda. Finale kalmak isteyen yarışmacılar yarışmalarda son nefese kadar mücadele etmeye devam ediyor.
Yarışma boyunca hırsı ile dikkatleri üzerine çeken Çağrı son yaşanan olaylardan sonra adeta yarışmadan diskalifiye edilme durumuna geldi. Steven ile yaşadığı tartışma ufak çaplı kavgaya dönüşmesi bir takım sorunları beraberinde getirdi. Çağrı kavga esnasında yarışmanın ikinci sunucusu olan Murat Ceylan ile ufak bir sürtüşme yaşadı. Yaşanan sürtüşmede Çağrı Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü. Arayı sakinleştirmeye çalışan sunucu Murat Ceylan neye uğradığını şaşırdı.
Son Güncelleme: 10.03.2021 20:52