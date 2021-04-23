Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında bu akşam yayınlanan bölümde acil durum konseyinin toplanması merak konusu oldu. Sakatlık yüzünden birinin eleneceği acil durum konseyinde Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan’ın yarışmaya devam edemeyeceği öğrenildi. Issız adada şampiyon olabilmek için yaşam mücadelesi veren Survivor yarışmasında Ünlüler takımında; İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, İlayda Şeker ve Sergen Gönüllüler takımında ise Uğurtan Dora, Yiğit Poyraz, Ayşe Yüksel, Aleyna Kalaycıoğlu, Steven Salam, Aleyna Çalışkan ve Berkay Yuvakuran bulunmaktadır.

Acil durum konseyi

TV8 ekranlarında bu akşam yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında acil durum konseyi toplandı. Sakatlık nedeniyle bir kişinin yarışmadan ayrılacağını söyleyen Acun Ilıcalı’nın açıklamasından sonra gözler yaşadığı sakatlık sonrasında oyunlarda yer alamayan Çağrı Atakan’a çevrildi. Çağrı Atakan’ın sakatlık nedeniyle Survivor 2021 yarışmasına devam edemeyeceği öğrenildi.

Çağrı Atakan kimdir?

1981 yılında Ankara’da doğan Çağrı Atakan, Bilkent Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Üniversite eğitiminden sonra Arka Sıradakiler ve Şahin Tepesi dizisinden rol alan Çağrı Atakan, Çukur dizisinde oynadığı Remzi karakteri ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Bir dönem Eda Taşpınar ile beraberlik yaşayan Çağrı Atakan, yarışmadaki asabi ve sinirli halleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.