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Survivor Çağman kimdir? Survivor yeni yarışmacı Çağman Çatay kaç yaşında, mesleği ne, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan ‘Survivor’ programında Gönüllüler takımına yeni katılan Çağman Çatay Survivor izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. 33. bölüm fragmanında iddiaları sözleri ile karşımıza çıkan Çağman Çatay kimdir? Yeni katılan yarışmacı kaç yaşında?

22 Şubat 2021 Pazartesi 20:39
Survivor Çağman kimdir? Survivor yeni yarışmacı Çağman Çatay kaç yaşında, mesleği ne, nereli?
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TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran ve birçok kişi tarafından izlenen Survivor yarışması 2021 ile kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmada birçok kişinin diskalifiye olmasının ardından Gönüllüler takımına yeni katılan Çağman Çatay iddiaları sözleri ile Türkiye gündemine bomba gibi oturdu.

16 Mayısıs 1993 doğumlu Çağman, spor hocası ve koçluk yapmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren jimnastik eğitimi alan Çağman, sporda atletizm, basketbol ve dans dallarıyla oldukça ilgilidir.  Türkiye’ye birçok ödül kazandıran Çağman Çatay 2015 ve 2016 yıllarında Redbull BBC One Türkiye’De top 16 ‘da yer aldı.

YouTube üzerinden çektiği yoga videoları ile tanınan Çatay, şimdi ise Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışacak.



Son Güncelleme: 22.02.2021 20:39
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Anahtar Kelimeler:
çağman çataySurvivorGönüllüler
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