Survivor bugün neden yok? Survivor 2021 yayın günleri

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan Survivor 2021, Acun Ilıcalı’nın sunumuyla izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Reyting rekortmeni programın haftanın beş günü izleyici karşısına çıkıyor.

Survivor 2021 yayın günleri ne zaman?

Survivor 2021 bugün neden yok?

Survivor 2021 9 Ocak 2021 tarihinde yeni sezona giriş yapmıştı. TV8’de yayınlanan yarışma progamı haftanın beş günü Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri izleyicisiyle buluşuyor.

Survivor 2021 programının bugün yayınlanmayacağını öğrenen birçok izleyici programın neden olmadığını araştırmaya başladı. Çarşamba günleri TV8 ekranlarında ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinin yayınlanmasından dolayı Survivor yayınlanmıyor. Aynı şekilde Cuma günleri de ‘Kırmızı Oda’ dizisi yayınlandığı için Survivor programı yayınlanmamaktadır.