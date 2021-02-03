İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Survivor bugün neden yok? Survivor 2021 yayın günleri

TV8'nin reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor 2021'in bugün yayınlanmaması birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Survivor 2021 programının yayın günlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:15
Survivor bugün neden yok? Survivor 2021 yayın günleri
Takip Et:

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan Survivor 2021, Acun Ilıcalı’nın sunumuyla izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Reyting rekortmeni programın haftanın beş günü izleyici karşısına çıkıyor.

Survivor 2021 yayın günleri ne zaman?

Survivor 2021 9 Ocak 2021 tarihinde yeni sezona giriş yapmıştı. TV8’de yayınlanan yarışma progamı haftanın beş günü Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri izleyicisiyle buluşuyor.

Survivor 2021 bugün neden yok?

Survivor 2021 programının bugün yayınlanmayacağını öğrenen birçok izleyici programın neden olmadığını araştırmaya başladı. Çarşamba günleri TV8 ekranlarında ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinin yayınlanmasından dolayı Survivor yayınlanmıyor. Aynı şekilde Cuma günleri de ‘Kırmızı Oda’ dizisi yayınlandığı için Survivor programı yayınlanmamaktadır.



Son Güncelleme: 03.02.2021 17:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Acun IlıcalıTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları
3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları
Kuruluş osman dündar bey kimdir?
Kuruluş osman dündar bey kimdir?
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Angelina Jolie'nin oynadığı Those Who Wish Me Dead filmi vizyon tarihi belli oldu
Angelina Jolie'nin oynadığı Those Who Wish Me Dead filmi vizyon tarihi belli oldu
Tövbeler Olsun dizisinden 4 isim ayrıldı
Tövbeler Olsun dizisinden 4 isim ayrıldı

Popüler Haberler

Yemin dizisine katılan Cansu Tuman kimdir? Feride karakteri kimdir?
4 Şubat 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? 4 Şubat 2021 Perşembe Bugün kimin maçı var Bein sport yayın akışı
Açık Öğretim lisesi bitirmek için kaç kredi gerekiyor? 2021
Fox TV haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2021 HES kodu işlemleri
Engelli hakları nelerdir? 2021 Engelli haklarından kimler yararlanabilir
Vakıfbank para transferi işlem ücretleri ne kadar? 2021
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2021
HGS nereden alınır? HGS müşteri hizmetleri telefon numarası ile bakiye sorgulama
A Haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım hesaplama
Kerem Bursin Duygu Özaslan ile aşk mı yaşıyor? Kerem Bursin ile anılan Duygu Özaslan kimdir?
Exxen Stalk Show programında sunuculuk yapan Tik Tok fenomenleri Zeybik ve Selinay Yalçın kimdir?
Netflix'te After Life 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te After Life yeni sezon tarihi belli oldu!
50 Bin TL altı alınabilecek ucuz arabalar
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
Kanal 7 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Şubat 2021 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.