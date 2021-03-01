Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi

İzleyicilerin her yıl dört gözle beklediği survivor yarışmasında artık sona doğru yaklaşılırken adaların birleşmesine de az bir süre kaldı.

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı 13 Şubat günü eleme gecesinde yaptığı açıklamada birleşme partisi için hazırlıklara başladıklarını ifade etti. Acun Ilıcalı net bir tarih vermezken izleyiciler şimdiden partinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Birleşme partisinden sonra yarışmacılar aynı ada da kalacaklar ver yarışmaya bu şekilde devam edecekler.Yarışmada artık dokunulmazlık oyunları büyük bir öneme sahip. Yarışmacılar elenmemek için bu oyuna oldukça iyi hazırlanıyorlar. Yarışmanın finali ise her zaman ki gibi Kıbrıs'ta olması bekleniyor.

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan yarışma her hafta reyting rekorları kırıyor.