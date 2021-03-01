Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi

İzleyicilerin her yıl dört gözle beklediği survivor yarışmasında artık sona doğru yaklaşılırken adaların birleşmesine de az bir süre kaldı.
Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı 13 Şubat günü eleme gecesinde yaptığı açıklamada birleşme partisi için hazırlıklara başladıklarını ifade etti. Acun Ilıcalı net bir tarih vermezken izleyiciler şimdiden partinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.
TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan yarışma her hafta reyting rekorları kırıyor.
Son Güncelleme: 01.03.2021 00:43