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Survivor Birleşme Partisi ne zaman?

Tv 8'in en çok izlenen programı olan Survivor ,kaldığı yerden devam ediyor. Yakın bir tarihte birleşme partisi olacağı açıklanan Programda Birleşme Partisinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Birleşme Partisi ne zaman? İşte Birleşme Partisiyle ilgili detaylar...

22 Mart 2021 Pazartesi 14:16
Survivor Birleşme Partisi ne zaman?
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Survivor 2021 Birleşme partisiyle devam edecek. Ünlüler ve Gönüllüler’in adası birleşecek. Exxen üzerinden izleyiciler arasından çekili yapılacağı açıklanmıştı. Acun Ilıcalı’da birleşme partisinin ne zaman olacağı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı birleşme partisinin 27 Mart ile 28 Mart tarihinde olacağını açıkladı. Birleşme partisine dair çekiliş ise 25 -26 Mart tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca çok büyük sürpizlerin olacağı da açıklandı. Acun ılıcalı birleşme partisine ünlü şarkıcı Jason Derulo’nun konuk olacağını açıkladı.

Ünlü Şarkıcı kimdir?

Jason Derulo 1989 tarihinde Florida Miami’de doğmuştur. Asıl isminin Jason Derulo olmadığını belirten Ünlü Şarkıcı isminin kolayca hatırlanması için kısaltığını belirtti. İlk olarak bestesini 8 yaşında gerçekleştirmiştir. Üniversite eğitimini Amerika’da tamamlamıştır. Ünlü şarkıcılara söz yazarlığı yapan Derulo 2006 yılında Apollo gösteriminde birinci olmuştu. Bu olaydan sonra ünü gittikçe artmıştır. 2009 yılından sonra yaptığı şarkılarla önemli listelerde ilk sıralarda yer almayı başardı.

Birleşme Partisi

Exxen üyeleri arasında çekiliş yapacağını söyleyen Acun Ilıcalı , çekiliş sonucuna göre 50 kişiyi yanında istediği biriyle Survivor 2021 Birleşme partisine götüreceğini açıkladı. Bunun amacı Exxen üyelik sayısını artırmak olduğunu iddia ediliyor.  



Son Güncelleme: 22.03.2021 14:16
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