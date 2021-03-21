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Survivor birleşme partisi Jason Derulo kimdir? Jason Derulo şarkıları neler?

Tv8'in merakla izlenen programı Survivor'ın Birleşme Partisi tarihi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Acun Ilıcalı'nın en heyecanlı programlarından olan dünyanın en zorlu yarışma programı Survivor için Birleşme Partisi heyecanı başladı. Acun Ilıcalı parti ile ilgili yaptığı açıklamada partide dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo'yu konuk edecek. İşte Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamanın detayları...

21 Mart 2021 Pazar 21:03
Survivor birleşme partisi Jason Derulo kimdir? Jason Derulo şarkıları neler?
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Survivor 2021 sezonunun Birleşme Partisinin ne zaman yapılacağı açıklandı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Birleşme Partisi'nde ünlü isimlerin olacağı duyuruldu. Birleşme Partisine her sene ünlü ismi konuk eden Acun Ilıcalı bu seneki Birleşme Partisi'nde ünlü şarkıcı Jason Derulo'yu ağırlayacak. Jason Derulo Birleşme Partisi'nde yarışmacılara şarkılarıyla heyifli anlar yaşatacak. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı sosyal medyadan paylaştı

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda ''Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah.  dedi. Ardından "Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek." ifadelerini paylaştı.

Jason Derulo kimdir?

Jason Derulo 21 Eylül 1989'da doğdu. Haiti asıllı olan Amerikalı şarkıcı ve aktör Cash Money Records'taki bazı sanatçıların müziklerinde yapımcılık ve söz yazarlığı da yapmıştır. Daha sonra Derulo, Beluga Heights isimli şirketle anlaşmay imzaladı. Daha sonra bu anlaşma ile Whatcha Say adlı  ilk tekli parçasını yayımladı. Eser büyük başarılar yakalayarak iki milyondan fazla satış yaptı ve ABD'de iki kez platin plaket elde etti. Bunun yanında şarkı ABD ve Birleşik Krallık müz,k listelerinde ilk sıralarda yer aldı. Daha sonra In My Head isimli şarkıyı piayas süren sanatçı, bu iki şarkının Jason Derulo isimli ilk albümünde yer alacağını belirtti.

Derulo, Florida'daki Miami kentinte Haiti Kreolü, Fransızzca ve İngilizce konuşabilen Haitili anne babanın oğlu olarak doğdu. Asıl soyası Desrouleaux olan sanatçı, soyadının daha kolay bir şekilde anlaşılması için soyadını Derulo haline getirdi.

Derulo beş yaşından beri müzikle ilgeniyordu. Öyle ki sekiz yaşında Crush on You isimli şarkısını besteledi. Derulo gençliğini opera, tiyatro ve bale gibi güzel sanatlarla ilgilenerek geçirdi. Liseyi de Florida'daki Fort Laudeerdale'de bulunan Dillard Liesi'nde okudu. Daha sonra New York Amerikan Müzik ve Drama Akademisi'nen mezun oldu.

On iki yaşındayken Derulo, gelecekteki menajerini olacak olan Frank Harris ismindeki bir öğretmenle tanıştı. Harris, sanatçıya sevdiği bir spor dalı olan Basketbol konusunda yardımcı oldu.

Müzik hayatı

Derulo on altı yaşından solo yaşamından önceki zamana kadar Diddy, Lil Wayne, Danity Kane, Donnie Klang gibi sanatçıların şarkılarının söz yazarlığını yaptı. Akademiyi bitirdşkten sonra sanatçı 2006'da Showtime at the Apollo isimli televizyon gösterisinde birinci oldu. Derulo bir süre sonra albüm yapımcısı J.R Rotem tarafından keşfedildi. Ardından Beluga Heihts ve Waner Bros. Records isimli şirketlerle anlaşmalar imzaladı.

Derulo'nun müzik kariyeri 2007 yılında Birdman Bossy şarkısı ile başladı. Haziran 2009'da ilk solo şarkısı Whatcha Say ile ismini geniş kitlelere duyurdu. J.R. Rotem ve Fuego tarafından yapımcılığı üstlenilien şarkıda Imogen Heap'ın Hide and Seek şarkısında önekler kullanıldı. 30 Ağustos 2009 yılında 54. sıradan Amerikan müzik listesine giren şarkı 14 Kasım 2009'da bir haftalığına zirveye yükseldi.



Son Güncelleme: 21.03.2021 21:03
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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıSurvivorJasonDerulo
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