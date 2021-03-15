Survivor Birleşme Partisi çekiliş sonuçları kazananlar listesi ne zaman açıklanacak?

Survivor 2021 yarışmasında Birleşme Partisi heyecanı devamlılığını sürdürüyor. Bu sene farklılık olarak 100 Survivor izleyicisi katılacak. Partiye katılanların listesini merak eden kişiler konu ile alakalı araştırma yaparken diğer izleyiciler ise Birleşme Partisinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor.

Survivor Birleşme Partisine katılmak isteyen izleyiciler ilk olarak Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak tarihi ile kurmuş olduğu dijital yayın platformu ’Exxen’ üye olunması gerekmektedir. 24 Mart tarihinde Birleşme Partisi olacağını açıklayan Acun Ilıcalı 100 izleyici ile beraber yarışmanın çekimlerinin devam edildiği Dominik Cumhuriyeti’ne gidilecek.

Bunun için sadece pasaport olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 14 Mart 2021!

Kampanya tarihleri arasında Exxen’e giriş yaparak katılım formuna gerekli bilgilerin girilmesinin ardından EXXEN RKLMVAR veya EXXEN RKLMYOK aboneliği ile yeni üyelik hizmeti alabilir ve daha sonra ad soyadı, adres ve iletişim bilgileri girilebilir.

Birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kampanyaya katılım için 1 hak mevcuttur. Başvuru son tarihi 14 Mart 2021 29.59

EXXEN platformunda açıklanan bilgilere göre çekilişi kazanan kişiler 15 Mart 2021 saat 15.00’da sonuçların açıklanacağı yazmaktadır. Halka açık, toplam katılımcı sayısı ve rakam hanelerini oluşturacak kadar numaralı toplar ile noter huzurunda olacak. Çekilişin sonuçları Akşam gazetesinde yayınlanacak.