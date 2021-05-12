Survivor Berkay kimdir? Kaç yaşında?

Berkay Yuvakıran kimdir?

2 Kasım 1997 doğumlu olan Berkay Yuvakıran, İstanbul’un Şişli ilçesinde doğmuştur. Aslen Bursalı olan yarışmacı eğitimini Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde bitirmiştir. Kendisi eski futbolcu Semih Yuvakıran’ın oğludur. Onun yanı sıra ağbeyi Utku Yuvakıran’da Beşiktaş’da kalecilik yapmaktadır.

Oldukça düzgün fiziği ile dikkat çeken yakışıklı yarışmacı Berkay Yuvakıran, 1.90 boyunda ve 89 kilodur. 23 yaşındaki yarışmacı, futbolcudur. Bunun yanı sıra kendini tanıtırken basketbolla ilgilendiğini de belirtmiştir. Genç yarışmacı bekardır.

Berkay Yuvakıran’ın futbol kariyeri

Survivor 2021’de yarışan Berkay, 9 yaşından beri futbol ile ilgilenmektedir. Futbola Pendik’te başlayan Yuvakıran, 2011 senesine kadar başladığı takımın formasını giymiştir. Daha sonra 2012 senesinde ise Sancaktepe Futbol Kulübü’ne transfer olmuştur. Burada ise 2013 senesine kadar oynamıştır. Daha sonra ise Beylerbeyi’nde, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor da, Karabekirspor’da oynamıştır. 2018 senesinde ise Dudullu’ya transfer olmuştur.

Berkay Yuvakıran’ın instagram hesabı

“Bu yarışmada şampiyon olmak istiyorum”

Yuvakıran’ın resmi instagram hesabı “berkayyuvakuran”

Berkay Yuvakuran, yarışmaya geldiğinde kendisini hırslı, eğlenceli ve sinirli biri olarak tanımlamıştı. Ödülü kazandığı takdirde ise yatırım yapacağını belirtmişti. Yarışmaya katılma amacından bahsederken de buranın enerjisini, heyecanını tatmak ve savaşçı kimliğini ortaya çıkarmak olduğunu söylemişti. Yarışmaya gelmeden önce ,se “ünlü ailenin ünsüz çocuğu olarak Survivor’da şampiyon olmak istiyorum” demişti.

Yarışma seçmeleri esnasında verdiği bir röportajda 9 yaşından beri futbol oynadığını ve üçüz kardeş olduğunu dile getiren Berkay, bir kardeşinin fitness ile ilgilendiğini öbürünün ise Beşiktaş’da oynadığını söylemişti.

Berkay Yuvakuran’ın kardeşi Utku Yuvakıran kimdir?

Berkay’ın üçüzü olan Utku Yuvakuran, Beşiktaş’ın kalecisidir. Kendisi 2016 senesinden beri siyah beyazlı takımda forma giymektedir. Futbol kariyerine ise Beylerbeyi’nde başlamıştır. 2015-2016 sezonunda iken daha 18 yaşında 3. Lig’deki takımın kalecisi olmuş ve 35 lig maçında yer almıştır. Takım, 3. Lig yükselme play-offlarına kalsa da finalde penaltılarla mağlup oldu. Yuvakuran, 11 maçta kalesini gole kapattı.