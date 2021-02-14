Survivor Berkay, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu çıktı!

Survivor 2021 kadrosunu yedek yarışmacılardan eklenen isimler oldu. Bu isimlerden birisi de Berkay Yuvakuran oldu. İyi bir performansa sahip olan Yuvakuran, şimdiden hayran kazanmaya başladı.

Berkay’ın babasının eski milli futbolcuolduğu öğrenildi. Semih Yuvakuran, Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarında forma giymiş usta bir futbolcuydu.

Üçüz olarak dünyaya gelen Berkay’ın üçüzlerinden birisi de Beşiktaş takımında forma giyiyor. Berkay, Beşiktaş’ın kalecisi Utku Yuvakuran ile üçüz olduğunu söyledi.

Berkay, kendisini eğlenceli ve bazen de sinirli olarak tanımlıyor. Berkay, bütün Türkiye’ye içindeki savaşçıyı göstermek istediğini dile getirdi. Ünlü bir ailede yetişen ünsüz bir çocuk olduğunu söyleyen Berkay, Survivor’un bu seneki birincisi olmak istediğini de ekledi.

