Survivor Batuhan'ın galibiyetini hediye ettiği Melisa kimdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor 2021’de Ünlüler takımında yer alan oyuncu Batuhan Karacakaya performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ada hayatındaki hırslı yapısı ve oyunlardaki başarısıyla beğeni toplayan Batuhan Karacakaya, aldığı her galibiyet sonrası ‘Melisa’ diye bağırması seyircide merak uyandırdı.

Survivor Batuhan Melisa kim?

Survivor oyunlarında başarılı sonuçlar almasıyla dikkat çeken Batuhan Karacakaya, oyunları kazandığında ‘Melisa’ diye bağırması izleyenler tarafından ‘Melisa kim?’ sorusunu araştırılmaya başlandı. İlk başlarda sevgili olduğu düşünülen Melisa’nın aslında Batuhan Karacakaya’nın kız kardeşi Melissa Karacakaya olduğu ortaya çıktı. Survivor Batuhan’ın kazandığı her oyunu kız kardeşi Melissa’ya armağan ettiği için ‘Melissa’ diye seslendiği öğrenildi.