İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Survivor Batuhan ve Poyraz neden kavga ediyor?

Survivor'da son bölümde Poyraz ve Batuhan'ın kavgası merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Survivor Batuhan ve Poyraz neden kavga ediyor? sorusu araştırılmaya başlandı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 03:22
Survivor Batuhan ve Poyraz neden kavga ediyor?
Takip Et:

TV8 ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden yarışma programlarından birisi olan Survivor 2021 son bölümü ile merak edilmeye başlandı. Ünlüler takımında yarışmacı olan Batuhan ve Gönüllüler takımı yarışmacılarından Poyraz arasında yaşanan kavga programa damga vururken pek çok kişi ikilinin neden kavga ettiğini araştırmaya başladı.

Poyraz’ın Batuhan’ın oyunculuğu ile ilgili alaycı sözleri sonrasında konsey gündeminde bu sözler yer alırken Acun Ilıcalı, Poyraz’a ‘Bel altı vurman ve karşındakini tahrik etmen hoş değil. Sana yakıştıramadım.’ Demesi dikkat çekti.

Survivor’un yayınlanan 88. Bölümünde dokunulmazlık oyununda Batuhan ve Poyraz arasındaki kavga damga vurdu.

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takımın kazanması sonrasında sinirlenen Batuhan gönüllülere dönerek ‘Açken yazın bakalım şimdi’ demesi üzerine gönüllüler takımında yarışmacı olan Poyraz, Batuhan’a dönerek ‘dört aylık takım arkadaşları ile potaya girmek kolaydır. Benim takımıma laf edemezsin.’ Dedi.

İkil arasında ki tartışma büyürken takımın diğer oyuncuları araya girdi. Poyraz daha sonrasında ‘Batuhan sen kötü bir oyuncusun. Kariyerin erken bitti senin.’ Demesi tepki çekti.

‘Bel altı konuşuyorsun’

Poyraz ve Batuhan’ın tartışması konseyde Acun Ilıcalı’nın da gündeminde yer alırken Ilıcalı konu ile ilgili Poyraz ve Dora’ya ‘çok bel altı konuşuyorsunuz.’ Dedi.

Acun Ilıcalı, Poyraz’a dönerek ‘Dora gibi seçilmiş laflarla Batuhan'a bel altı vuruyorsun. Batuhan'ı bu konuda haklı. Bir yarışmacıyı Survivor'la ilgili konularla eleştirebilirsin. Ama özel hayatındaki kariyeriyle ilgili konuşman doğru değil. Sana da yakışmadığını düşünüyorum. 'Kariyerin erken bitmiş. Kötü oyuncusun' diyerek kariyerine laf ettin. Bunlar hoş şeyler değil.’ Dedi.

Poyraz ise Acun Ilıcalı’nın açıklamaları sonrasında ‘Batuhan'ı sadece çocukluk zamanlarında oynadığını dizilerde izledim. Onun dışındaki hangi projelerde görev aldı bilmiyorum. Samimiyetsiz bulduğum için buradaki oyunculuğunun kötü olduğunu söylemek istedim.’ Dedi.

Eleme potasında karşı karşıya

Yarışma programının ilk eleme adayı Batuhan olarak açıklandı. Dokunulmazlık oyununu Mavi Takımın kaybedilmesi sonrasında Poyraz ikinci eleme adayı olarak potaya girdiği açıklandı. Salı akşamı yeni bölümünde sonucun kesinleşeceği açıklanırken Poyraz ve Batuhan’ın eleme potasında karşı karşıya gelmesi dikkat çekti.

 




Son Güncelleme: 10.05.2021 03:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorTv8BatuhanPoyrazKavgaSebebi Ne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?

Popüler Haberler

KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Mayıs KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği belli oldu mu? 2021 mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs 2021 Pazartesi
Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı
Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Green Card 8 Mayıs dvprogram.state.gov çekilişi çekiliş sonuçları isim listesi
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sgk cenaze masrafları nasıl alınır? 2021 sgk cenaze parası ne kadar?
Masumlar Apartmanı Okşan kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Ayaz Kortunç hakkında bilgiler
Bim market indirimli Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı?
Venom 2 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu?
Çukur 128. bölüm izle Show TV kesintisiz full tek parça canlı yayın
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Uyanış: Büyük Selçuklu 31. bölüm full izle tek parça! TRT 1

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.