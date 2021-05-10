Survivor Batuhan ve Poyraz neden kavga ediyor?

TV8 ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden yarışma programlarından birisi olan Survivor 2021 son bölümü ile merak edilmeye başlandı. Ünlüler takımında yarışmacı olan Batuhan ve Gönüllüler takımı yarışmacılarından Poyraz arasında yaşanan kavga programa damga vururken pek çok kişi ikilinin neden kavga ettiğini araştırmaya başladı.

Poyraz’ın Batuhan’ın oyunculuğu ile ilgili alaycı sözleri sonrasında konsey gündeminde bu sözler yer alırken Acun Ilıcalı, Poyraz’a ‘Bel altı vurman ve karşındakini tahrik etmen hoş değil. Sana yakıştıramadım.’ Demesi dikkat çekti.

Survivor’un yayınlanan 88. Bölümünde dokunulmazlık oyununda Batuhan ve Poyraz arasındaki kavga damga vurdu.

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takımın kazanması sonrasında sinirlenen Batuhan gönüllülere dönerek ‘Açken yazın bakalım şimdi’ demesi üzerine gönüllüler takımında yarışmacı olan Poyraz, Batuhan’a dönerek ‘dört aylık takım arkadaşları ile potaya girmek kolaydır. Benim takımıma laf edemezsin.’ Dedi.

‘Bel altı konuşuyorsun’

İkil arasında ki tartışma büyürken takımın diğer oyuncuları araya girdi. Poyraz daha sonrasında ‘Batuhan sen kötü bir oyuncusun. Kariyerin erken bitti senin.’ Demesi tepki çekti.

Poyraz ve Batuhan’ın tartışması konseyde Acun Ilıcalı’nın da gündeminde yer alırken Ilıcalı konu ile ilgili Poyraz ve Dora’ya ‘çok bel altı konuşuyorsunuz.’ Dedi.

Acun Ilıcalı, Poyraz’a dönerek ‘Dora gibi seçilmiş laflarla Batuhan'a bel altı vuruyorsun. Batuhan'ı bu konuda haklı. Bir yarışmacıyı Survivor'la ilgili konularla eleştirebilirsin. Ama özel hayatındaki kariyeriyle ilgili konuşman doğru değil. Sana da yakışmadığını düşünüyorum. 'Kariyerin erken bitmiş. Kötü oyuncusun' diyerek kariyerine laf ettin. Bunlar hoş şeyler değil.’ Dedi.

Poyraz ise Acun Ilıcalı’nın açıklamaları sonrasında ‘Batuhan'ı sadece çocukluk zamanlarında oynadığını dizilerde izledim. Onun dışındaki hangi projelerde görev aldı bilmiyorum. Samimiyetsiz bulduğum için buradaki oyunculuğunun kötü olduğunu söylemek istedim.’ Dedi.

Eleme potasında karşı karşıya

Yarışma programının ilk eleme adayı Batuhan olarak açıklandı. Dokunulmazlık oyununu Mavi Takımın kaybedilmesi sonrasında Poyraz ikinci eleme adayı olarak potaya girdiği açıklandı. Salı akşamı yeni bölümünde sonucun kesinleşeceği açıklanırken Poyraz ve Batuhan’ın eleme potasında karşı karşıya gelmesi dikkat çekti.