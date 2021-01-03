TV8 tarafından yapılan açıklamalarda Survivor 2021’in kadrosu açıklandı. Yapılan açıklamalarda ünlüler takımı paylaşılırken Gönüllüler takımı için açıklamaların daha sonra açıklanacağı belirtildi. Survivor 2021’in ünlüler takımında yer alan Batuhan Karacakaya merak edilmeye başlandı. Aşk-ı Memnu dizisi ile ünlenen Karacakaya’nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor.

Survivor 2021 fragmanının TV8 ekranında yayınlanması ile takımlar kesinleşmeye başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent rolüne hayat venKaracakaya son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor. Oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkat çeken Karacakaya dizilerin ve filmlerin aranan genç oyuncularından birisi olmaya devam ediyor.

Survivor Batuhan Karacakaya kimdir?

Aşk-ı Memnu dizisinde 7 yaşında başladığı dizide senelerce görev alan Karacakaya çok sayıda dizi ve film projesinde görev aldı.

5 Şubat 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Karacakaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem’in başrollerinde olduğu Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagil karakterine hayat vermektedir. Daha sonrasında Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Mert karakteri ile ekranlara gelmiştir.

Sinema filmlerinde de roller alan Karacakaya, Mehmet Günsür’ün başrolünde olduğu Aşk Tesadüfleri Sever filminde başrolün gençliğine hayat vermiştir.

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Dündar karakterine hayat veren Karacakaya gelen Survivor teklifleri sonrasında yarışma kadrosuna katılmıştır.

Batuhan Karacakaya’nın görev aldığı yapımlar